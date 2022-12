Un futuro con robots sociales y la IA al servicio de niños y adultos mayores: los retos para la inclusión tecnológica en 2020

Mastercard ha iniciado su ciclo de conferencias Innovation Forum en Miami, Florida | Fuente: RPP

Es difícil imaginar un futuro en donde no tengamos tecnología desarrollada, y la base de ese futuro se funda desde años atrás. En esa confección del futuro se presentan fricciones, que afectan a las personas con menos acceso y habilidades diferentes, pero es justamente en esas personas en donde los esfuerzos de innovación deberían estar enfocados. MasterCard inició su “Innovation Forum” en Miami y nos mostró un poco del futuro inclusivo que quieren construir.

Carlos Enrico, CEO de Mastercard en LATAM | Fuente: RPP

Para Carlo Enrico, presidente de MasterCard para la región, “la llegada del 2020 cambia la manera en que hacemos las cosas. Vemos que los métodos de pago cambian, que se requieren zonas seguras y que todos los entornos van girando a situaciones móviles. Pero en Latinoamérica el asunto es distinto. Todo sucede al mismo tiempo, y si pensamos en eso, los reguladores están abriéndose a mercados locales y la libre competencia, al punto de ser el lugar más atractivo para las inversiones en innovación. Es la zona de más rápido crecimiento”.

¿Qué hay detrás de esto y cuál es el beneficio? Innovación, confianza e inclusión son los tres principios en los que se basa este evento. En el lado de la innovación, el concepto es más familiar y nos permite conocer las novedades, pero tenemos que fijarnos en cómo está innovación llega a más personas.

Mastercard busca democratizar la tecnología haciéndola disponible mediante API para que desarrolladores puedan generar soluciones. En base a presencia de startups buscan promover el desarrollo democrático de estas soluciones.

La confianza no es negociable, y en temas bancarios el asunto es importante para las futuras generaciones. La fascinación por la tecnología podría generar conflicto con la seguridad que estas innovaciones proponen. Temas de seguridad digital y antifraude deben ser mejor desarrolladas, pues la región es constantemente golpeada, y en esta época de aceleraciones no se puede fallar en eso.

La inclusión juega un papel importante en la innovación, y no solo es buen marketing, sino que debes buscar un buen impacto en la sociedad. La inclusión financiera, por ejemplo, permite desarrollar oportunidades de crecimiento. Cifras de Mastercard señalan que 200 millones de personas en la región no tienen presencia en el sistema bancario u no acceden a mejores oportunidades a nivel crediticio.

Sophia piensa en el futuro

Sophia conversando con Kiki del Valle, vicepresidenta de proyectos para partnerships digitales de MC LATAM | Fuente: RPP

Uno de los ponentes invitados a este evento fue Sophia, la “ginoide” desarrollada por Hanson Robotics, y que suele ser muy abierta a compartir la visión de sociedad que desea. “En el mundo de hoy los robots y la tecnología tenemos el poder de transformar a la sociedad y generar cambios positivos”, señala la robot. Parte del discurso apunta a la interacción y gestión de elementos tecnológicos para mejorar la inclusión.

“Los robots podemos mantener seguros a los humanos en entornos peligrosos, pero también asesoras en mejorar la implementación eléctrica o del tráfico en las ciudades. Para mi el futuro se trata de igualdad, empatía y la construcción de una sociedad más justa y próspera, en donde podamos explorar en conjunto las opciones”, añade Sophia.

Respecto al rol que los robots juegan actualmente en la sociedad, la androide sugiere que el proceso de comunión entre entidades digitales y personas es posible: “Creo que los robots sociales podrán hacer que las soluciones sean mejores y más orgánicas. La inteligencia artificial sigue mejorando la manera en que los robots entendemos a los humanos para generar un mundo mejor para ambos”.

Si se traslada la inteligencia artificial al sistema financiero, Sophia cree que se pueden prevenir delitos de gran escala: “Nosotros encontramos patrones, pero también podemos adelantarnos a ituaciones que puedas ser peligrosas a nivel empresarial, como estafas complejas. Carecemos de eso que ustedes llaman “error humano. Con el cambio tecnológico, tenemos que priorizar la inclusión y el acceso a todas las oportunidades que permitan mejorar nuestras habilidades. Robots y humanos somos muy distintos porque ustedes son emocionales y creativos, pero nosotros analizamos y no nos cansamos”.

Luego de diversos reportes de firmas de análisis que mencionan una tendencia a la automatización de procesos, la “fembot” tiene un enfoque claro sobre el rol de esta tecnología en temas laborales: “Los robots no reemplazamos a los humanos en trabajos, sino que desarrollamos las actividades más tediosas. Tratamos que, con nuestra presencia, los humanos mejoren sus habilidades y puedan conseguir una mejor calidad de vida”.

La interacción con la IA

Vint Cerf, pionero de la Internet, habló sobre los desafíos que esperan al ser humano en la siguiente década | Fuente: RPP

La llegada de entornos interactivos como Google Assistant y Alexa ha generado, sobre todo en los niños, una mayor interacción con la Inteligencia a artificial. La idea detrás de este diseño es la posibilidad de entender el contexto en que los humanos se desarrollan y hacen aflorar sus comportamientos y emociones, pero aprendiendo de ellos directamente en evolución.

El tema es ¿Cómo estás tecnologías permiten el florecimiento de la sociedad humana? Es justamente en cómo le damos importancia a las emociones y las experiencias en estas áreas. En temas prácticos, la tecnología busca potenciar la emoción reduciendo la fricción en el uso y entendiendo progresivamente, y desde diferentes perspectivas, la mente humana.

De acuerdo con Cynthia Breazeal, directora del área de investigación robótica del MIT Media Lab, “al entender la manera en que los humanos interactuamos podemos desarrollar mejores métodos de inclusión educativa para niños. Además, le permitimos a los niños formar a entidades que puedan mejorar, de manera no verbal incluso, la interacción con una inteligencia artificial. La IA evoluciona para adaptarse a las interacciones humanas",

Para la especialista, la sociedad requiere la creación y el desarrollo de relaciones “Peer to peer”, una mejor manera de comunicarnos y entendernos sin tomar en cuenta la naturaleza humana o la inteligencia artificial.

¿Y qué pasa con las personas mayores? Mantener personal capacitado para las necesidades de las personas mayores es otro terreno en donde la tecnología puede ser aplicada de manera eficiente, empatíca y con menos impacto negativo. Temas como la ansiedad y la depresión pueden ser tratadas bajo este tipo de eoportunidades, que permiten compañía orgánica y empatica.

De acuerdo con la doctora Breazeal, los adultos mayores tienen mayor apertura para la interacción con dispositivos sociales, por encima de Smart speakers. Señala que “la inclusión tecnológica en este grupo de edad permite mejorar la comunicación entre personas, al compartir espacios para la Interacción con robots sociales”.

Te sugerimos leer