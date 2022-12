La COVID-19 aceleró el proceso de adopción de la nube en Perú | Fuente: unsplash | Fotógrafo: John Schnobrich

Gran parte del rol tecnológico en la solución de problemas ocurre en el segundo plano, como parte de un engranaje maestro para echar andar otras funciones más protagónicas o como soporte esencial para la continuidad de actividades claves. Bajo esa perspectiva, el rol de la nube es primordial en tiempos de “Home office”, educación remota y procesos que reemplazan la presencia por la conectividad a distancia. Para entender el rol de estos soportes, NIUSGEEK conversó con Jeffrey Kratz, gerente general de Amazon Web Services (AWS) para Latinoamérica.

Desde el inicio de la pandemia, las actividades de coordinación entre AWS y los gobiernos ha sido constante: “Hemos mantenido reuniones constantes con líderes de región, incluyendo al presidente Piñera de Chile, al presidente Fernández en Argentina, y con nuestros socios. Es fascinante la velocidad a la que ocurre la innovación debido al COVID-19, tanto en el sector público como en el comercial, a un punto en el que vemos más innovación en los últimos dos meses que la que vimos hace dos años”.

Para AWS, el discurso del presidente Martin Vizcarra por los 199 años de la Independencia del Perú ha sido alentador para los propósitos de transformación digital: “Siempre me ha encantado su país por el acelerado ritmo con el que aceptan la innovación, y están encaminados hacia un enorme proceso de transformación digital. El anuncio del presidente priorizando la innovación alienta a un enorme mercado. Siempre supimos que hay muchas marcas entrando en este mercado, pero lo importante es cómo estas marcas crecen acorde a la demanda de los ciudadanos”.

Sin embargo, el tema de la seguridad es un factor preocupante, sobre todo cuando presenciamos un ritmo tan veloz de crecimiento en donde se pueden obviar algunos detalles. Para Kratz, este es un tema clave en AWS:

“Todo esto provoca la aparición de nuevas amenazas porque, de momento, las personas trabajan desde casa como una consecuencia de lo que ocurre. Una estadística interesante que podemos rescatar es esta: hace un año, solo había 1600 trabajadores registrado en nuestro sistema trabajando desde casa en Perú. Ahora, debido a la pandemia, esto ha saltado a 200 mil. Tras las encuestas que realizamos, hemos encontrado respuestas positivas que nos han ayudado a mejorar las soluciones que implementamos”.

Jeff Kratz, gerente general de AWS LATAM | Fuente: AWS

Para reducir estos riesgos, AWS ha iniciado un ciclo de actividades y webinars dirigidos a los mercados locales en los que se prioriza la transformación digital, de la misma manera en que trabajan con países como Australia, Reino Unido y Canadá. Gran parte de la estrategia de AWS en este punto es, justamente, promover planes de acción eficientes de los estados en la protección de los usuarios y la transformación digital. Puedes revisar las sugerencias de la organización en este enlace.

Dentro de estas condiciones de implementación de la nube en diversos sectores, algunas áreas crecen más rápido que otras en la adopción de recursos tecnológicos. Kratz señala que la educación ha sido uno de los que ha mostrado un crecimiento sostenido, pero la tendencia es clara en casi todas las áreas:

“Vimos a nivel global que 1500 universidades aceleraron su proceso de adaptación a las herramientas de AWS Educate, y eso también aceleró su entendimiento de la nube. Los pequeños negocios también se adaptaron rápido para hacer sus sitios y operar. Realmente vemos a los gobiernos actuar como una startup en muchas maneras: modernización de servicios, sistemas de rastreo de la COVID-19, En Chile trabajamos un sistema de agilización para el proceso de inmigración, y no tener que agrupar a grandes cantidades de personas. En Brasil, hemos visto mejoras en los servicios de salud del hospital Albert Einstein y los demás sistemas incrementado el soporte para telemedicina de 400 a 2 millones de personas en 10 días. No puedes hacer eso sin nube”.

Procesos como la telemedicina se han acelerado en países de la región y AWS ha soporte a cada caso | Fuente: AWS

Este impulso no solo beneficia a las grandes compañías, sino también permite que los pequeños negocios puedan entender cómo estas soluciones se adaptan a sus propias necesidades y costos. Kratz hace una comparativa durante la conversación sobre el precio de un café y los servicios de AWS:

“Me gusta el café sofisticado. Vivo en Seattle, así que me gusta de ese modo, y lo he perfeccionado con el tiempo. En total me cuesta 5 dólares. Puedo alojar un sitio web por todo un mes en AWS por el costo de mi café. Y si mi empresa crece, AWS crece con ellos. Incluso tenemos varios servicios gratuitos, e incluso alojamos sitios de empresas muy pequeñas sin costo”.

Ya con un hábito más claro respecto al uso cotidiano de tecnología, las sociedades pueden identificar oportunidades para incorporar procesos de transparencia en la administración pública. Jeffrey Kratz señala que la manera en que se administra los datos sobre COVID-19 es un ejemplo de eso:

“Hemos visto a gobiernos aprovechar las bondades de la nube computacional en beneficio de la transparencia. Como colaboradores de los gobiernos nos toca ver su proceso de modernización, y con ellos aplicar reformas políticas. Mira Argentina, por ejemplo. Ellos usan su monitoreo de COVID-19 en AWS y acordaron que toda la data que recolecten será borrada. Eso es una decisión política. Lo mismo pasó en Brasil con el caso que te comentaba”.

El gerente de AWS asegura que hay muchos elementos para rescatar de todo este proceso de modernización a raíz de la pandemia:

“Esto se basa en tres puntos. El primero es la modernización de los estados para proponer reformas políticas porque actúan como una startup. El segundo es que estas reformas políticas seguirán dándose en factores que hasta ahora no vemos. Y el tercero es el de las buenas prácticas, no solo de los gobiernos sobre temas de la privacidad sino en su capacidad de aprender nuevas prácticas para cuidar a sus ciudadanos. Estamos capacitando a muchas autoridades elegidas en Colombia, México y tenemos planes para Perú también”.

Te sugerimos leer