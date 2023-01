Google Meet quiere evitar las invasiones a reuniones privadas. | Fuente: Google Meet

Google Meet quiere evitar que los estudiantes que utilizan su plataforma para las clases remotas sean víctimas de la invasión de extraños a sus lecciones, un fenómeno denominado “zoombombing” por su recurrencia en la plataforma rival Zoom.

Una nueva configuración de seguridad prohibirá que usuarios anónimos (que no se hayan logueado con una cuenta de Google) accedan a reuniones organizadas por cuentas educativas (G Suite for Education o G Suite Enterprise for Education).

“Usuarios anónimos pueden causar interrupciones haciendo ruido o compartiendo contenido y se convierten en una distracción para el organizador de la reunión cuando intentan unirse a las videollamadas”, explica Google en su blog.

Esta nueva configuración predeterminada comenzó a aplicarse a Google Meet a partir del 13 de julio de manera gradual y puede tomar hasta 15 días en implementarse.

¿Zoom hizo algo respecto al “zoombombing”?

Zoom ganó una popularidad inusitada con el aumento del uso de herramientas de trabajo y aprendizaje remoto por la pandemia del coronavirus.

La app tenía configuraciones de seguridad laxas, que permitieron que, por ejemplo, un hombre invada una clase remota para mostrar sus tatuajes de esvásticas. En otros casos, los alumnos compartían el link de sus clases a extraños para que causen interrupciones y sean canceladas.

Zoom recién tomó acciones contra el “zoombombing” en su actualización 5.0 a finales de abril, una de ellas es el establecimiento de las contraseñas de manera predeterminada.

