Android 10 y su nuevo logo podrían llegar la próxima semana | Fuente: RPP

Un año más significa una renovación de sistema operativo para casi todas las compañías que desarrollan software. En el caso de Google, esperamos la siguiente generación de Android para esta segunda parte del año, pero aún no hay confirmación oficial de la compañía de Mountain View. Sin embargo, una filtración nos da el dato concreto sobre la aparición de Android 10 “Queen Cake” – nombre interno usado por el equipo de desarrollo – y su versión final en setiembre.

A través del soporte de Google en línea, un usuario de Estados Unidos logró “jalar la lengua” a Alexander, la persona que brindaba la asesoría. En esa conversación, el empleado de Google comenta que “Android Q estará listo para llegar a los dispositivos desde el 3 de Setiembre”, tal como comparte Phone Arena:

Esta es la conversación en la que se identifica la fecha de Android 10 | Fuente: Phone Arena

Hay que tomar con pinzas este dato. Por un lado, el hecho de que sea entre semana no escapa a la tradición. Los últimos lanzamientos de Android en 2017 y 2018 fueron lunes (21 de agosto para Android 8) y martes (7 de agosto para Android 9). Desde hace un par de versiones, el lanzamiento del software no coincide con los Pixel, y es lanzado antes que el dispositivo de Google. Personalmente, la capturade un chat así no es evidencia confirmatoria de la liberación del software, pero habrá que esperar.

NIUSGEEK no ha logrado conseguir una respuesta confirmatoria desde Google LATAM. Sin embargo, si tienes un Pixel – como nosotros que tenemos un Pixel 3a XL en nuestro arsenal – ya cuentas con la sexta beta de Android 10 Q y casi todo listo para recibir este major update la próxima semana.

Nokia ha anunciado la disponibilidad de esta versión en todo su catálogo actual, y Huawei presentó la poco renovada EMUI 10 bajo Android 10 en su reciente HDC en China.

