Google presentará su próximo buque insignia a fin de mes, pero ya hay filtración del nuevo Pixel 5. | Fuente: WinFuture

Google está listo para lanzar sus nuevos productos a fin de mes durante un evento, incluyendo al nuevo Pixel 5, Pixel 4a 5G y más dispostivos.

Sin embargo, una filtración de WinFuture revelan detalles relacionados al nuevo Pixel 5, además de sus especificaciones antes del lanzamiento oficial de Google.

El nuevo Pixel 5 contará con un procesador Snapdragon 765G con el módem X52 de Qualcomm para soporte 5G. Aunque, la filtración informa que solo admitirá 5G sub-6GHz.

Los renders muestran el diseño del Pixel 5 muy similar al Pixel 4a que se lanzó recientemente, incluida la pantalla perforada, pero los biseles alrededor de la pantalla parecen más reducidos en el Pixel 5.

Se revelan los detalles y especificaciones del próximo Pixel 5 de Google. | Fuente: WinFuture

Con respecto a las especificaciones, la información dice que el próximo Pixel 5 tendrá una pantalla OLED de 2340 x 1080 de 6 pulgadas con frecuencia de actualización de 90Hz. Está implementado con un procesador Snapdragon 765G, 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento y una batería de 4800mAh.

El nuevo buque insignia de Google tendrá dos cámaras traseras, la principal con 12.2MP con sensor Sony, apertura f / 1.7 y enfoque automático, mientras que la otra cámara será ultra ancha de 16MP con 107 grados de visión. La cámara selfie tendrá 8MP.

También se informa que el Pixel 5 tendrá NFC y Bluetooth 5.0, así como soporte para carga rápida y carga inalámbrica.

¿Cuánto podría costar el Pixel 5?

Según la filtración, el Pixel 5 podría comenzar costando 629 euros en Alemania, aún no se sabe el precio en Estados Unidos, pero actualmente el Pixel 4 y 4 XL cuestan US$ 799 y US$ 899, por lo que el Pixel 5 podría rondar los US$ 700.

