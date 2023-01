En un evento muy corto y con poco detalle, Google presentó su nuevo hardware para 2020 | Fuente: RPP

En un año de cambios, Google decidió cambiar varias etiquetas en casa y hacer un “rebranding” que permita ajustar un nuevo catálogo en beneficio de otras submarcas de la firma, aunque todas ellas representan bien el espíritu de la firma de Mountain View. En un evento programado, Google anunció de manera oficial todo lo que se vino comentando como rumor: dos nuevos teléfonos, un nuevo Chromecast y un nuevo parlante. Parece poco, pero no lo es.

Google TV, la apuesta más importante

El anuncio más importante ha sido, sin duda, el nuevo Chromecast. En este caso, y a diferencia de otros productos anunciados, el nuevo equipo presenta un nuevo software: “Google TV”, el rumoreado rebranding de la firma tecnológica para reemplazar el concepto de Android TV. Google siendo Google.

Hay dos cosas que entusiasman de este nuevo modelo: lo primero es su integración con un control remoto que dispare al asistente, brindando una conexión más real entre las acciones del equipo y nuestros comandos. Ahora, gracias a los accesos directos a servicios populares y al micrófono integrado, nuestras búsquedas serán mejor orientadas.

Lo segundo es el potencial que Android TV tenía, y que ahora Google convierte en algo más que un software “solo para socios”. Esta jugada inteligente de Mountain View pone a su interfaz en todos los televisores con HDMI y USB. Ya no tienes que comprar un modelo exclusivo para incorporar tu experiencia. La diferencia con el Chromecast tradicional es que dependías del teléfono o la Tablet. Ahora, todo es más inmersivo.

Este Chromecast – que ahora tiene paleta de colores – estará disponible a finales de año a un precio de 49 dólares en Estados Unidos. Seguramente llegará la región luego de su lanzamiento en el primer mundo, así que hay que estar atentos.

Nest Audio borra al Google Home

Otro asunto que concluyen con un cambio de nombre. Al tener una app llamada “Home”, el rebranding de los parlantes era cuestión de tiempo, y Nest fue la encargada de heredar ese desarrollo. Ya en la versión “Mini” este cambio fue evidente, pero faltaba la bocina que lo inició todo: Google Home ahora es Nest Audio.

Este producto redefine lo impuesto por Home. Por un lado, tenemos más volumen y claridad sonora en el contenido que escuchamos. Por otro, el hardware se reacomoda para optimizar la manera en que nos entendemos con el asistente. Ahora, el tweeter de 19mm y el woofer de 57mm mejoran la mezcla final en agudos y graves.

El precio de salida de este nuevo parlante – que también está disponible en colores – será de 100 dólares y ya está disponible para reserva desde el sitio web de Google a 21 países, entre los que lamentablemente no estamos incluidos.

Lo menos flagship: Pixel 5 y Pixel 4 con 5G

Han sido tan filtrados, que casi han sido presentados por obligación. Ambos equipos comparten especificaciones, pero se diferencian en la pantalla de 90 hz, protección IP68 y la carga inalámbrica reversible. En cuestiones internas, el 5 tiene 8GB de RAM – frente a 6GB del modelo 4a 5G -, un lente gran angular de 16 MP – frente a 8 del otro – y una batería de 4000 mAh – 200 más que el modelo 4a con 5G -, como lo más resaltante.

Ahora ¿por qué así de resumido? Porque no es un equipo que esté disponible a nivel global. A diferencia de otras marcas, Google no tiene una estrategia regional para sus teléfonos Pixel, y parece que esta decisión no va a cambiar. La disponibilidad de los otros productos es más factible, pero recordemos que el Google Home no se vende “por Google” en Perú y otros países de la región. Solo se venden los Chromecast y los Nest Mini.

No hay duda de la capacidad de la firma por incorporar tecnología que sirva a los usuarios. La duda que tenemos es si realmente hay interés por llegar a todos los usuarios. El negocio de Google no es el hardware, y eso nos queda claro. Pero da un poco de pena saber que no hay interés, siquiera, por conocer la opinión de los usuarios desde este lado del mundo.

