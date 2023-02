Google planea colocar varias funciones de su aplicación Fotos solo para suscriptores. | Fuente: Google

Durante varios meses, Google ha intentado agregar modos de suscripción a su aplicación Fotos. Según la información de Android Police, nuevos hallazgos en la versión Google Fotos 5.18 revelan que la compañía está planenado limitar algunas funciones a los miembros de Google One, su paquete de suscripción similar a Apple One.

Varios usuarios ya se han encontrado con algunos bloqueos. Por ejemplo, el filtro Color Pop, que antes estaba disponible para cualquiera, ahora forma parte de un paquete de suscripción. "Obtenga funciones de edición adicionales con una membresía de Google One" y "Desbloquee esta función y más con una membresía de Google One" son algunos mensajes que se están encontrando.

Sin embargo, Google dice que no está bloqueando la herramienta gratuita "Color Pop" con una suscripción; solo está ofreciendo una versión que permite usarse en más fotos que antes: "Como parte de una implementación en curso que comenzó a principios de este año, los miembros de Google One pueden aplicar la función a aún más fotos de personas, incluidas aquellas sin información detallada.", informa Google a The Verge.

Por el momento no se sabe si más funciones o filtros se incorporarán en un modo de suscripción. Google One está disponible desde US$ 1.99 por mes donde, entre otras funciones, ofrece 100GB de almacenamiento en la nube repartido entre los servicios de Google.

Además, la compañía anunció recientemente que integrará una nueva función de VPN para los suscriptores de Google One en el plan de US$ 9.99 por mes.

