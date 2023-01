[VIDEO] Estas son las novedades en Android 10 para Pixel | Fuente: RPP

Un año más, una versión de Android más. Google ha liberado de manera oficial “Android 10”, la más reciente versión de su sistema operativo para teléfonos, Tablets, TVs, relojes y todo un ecosistema de soluciones móviles. Esta nueva actualización, diseñada para los dispositivos de Google y otras marcas socias en este mercado móvil, llegará paulatinamente a los equipos en base a un proceso de homologación que todas las firmas deben establecer con sus equipos.

Esta nueva versión, cuya beta pública fue anunciada en el más reciente Google I/O, cuenta con ligeros cambios respecto a la actual Android 9 Pie, pero integra mejoras sustanciales en el rendimiento del equipo.

Fluidez en el entorno. Es lo primero que vas a notar. Cada parte del software tiene una velocidad cómoda a la vista, transiciones sutiles y nada de “cuelgues”. Usando un Pixel 3a XL de 4GB, todo se siente muy suave. El cambio de apps en el multitasking, la reducción de ventanas, y la misma llamada al asistente va suave, en todo momento.

Sistema simplificado de gestos. Con esta versión, Google decide dejar de usar el botón inferior de Android 9 para hacer un sistema “todo pantalla” funcionando con gestos.

Para llamar al menú, solo debes deslizar tu dedo hacia arriba desde cualquier lugar de la pantalla.

Para regresar al escritorio, basta con deslizar hacia arriba desde cualquier pantalla.

Para llamar a la multitarea, desliza el dedo hacia arriba pero mantén pulsado el panel hasta la mitad de la pantalla.

Para regresar a la página anterior, desliza desde el borde izquierdo o derecho.

Para lanzar el asistente, debes hacer un movimiento desde una de las esquinas inferiores hacia el centro de la página.

Para llamar a la barra de notificaciones, podemos usar el sensor de huellas.

Para hacer un paso de apps a la anterior, solo debemos hacer un barrido lateral en la parte inferior de la pantalla.

La curva de aprendizaje no es tan complicada, y solo necesitas un tiempo para acostumbrarte. Si no logras hacerlo, puedes seguir usando los tres botones tradicionales o el botón de Android 9.

Reagrupación de la pestaña de notificaciones. En esta versión, contamos con una barra más pequeña, que se agrupa en seis íconos reducidos para acceso rápido, y el resto se despliega cuando necesitamos verlos. Este gesto incluye el vistazo a notificaciones de las apps y el sistema, además de añadir una campanita a la notificación más reciente para no perderla de vista.

Modo oscuro integrado y personalización de acentos. Es la primera vez que tenemos un acceso rápido al “Modo Oscuro”, y que se impone en todo el entorno. Google ya nos había preparado con apps que combinan con ese modo de color, pero es la primera vez que vemos un sistema tan bien adaptado de manera nativa.

Además de esta opción, el “Modo Desarrollador” esconde un modo de acentos de color que nos permite seleccionar el color de los recursos, casi como un “personalizador de temas” que cambia el acento de las opciones. Contamos con siete en total.

Una mejor manera de “Compartir”. La nueva opción “Compartir” ocupa menos espacio y se adapta a nuestros hábitos, tanto en las aplicaciones sugeridas como en los contactos frecuentes. Esto resulta sencillo para operar con una sola mano estas funciones.

Mayor información sobre nuestras apps. Esta nueva versión ha reformulado la ventana de información sobre las apps. Ahora encontramos datos mejor expuestos y acciones más claras sobre cómo se comportan éstas en nuestro equipo.

Control en el acceso de las apps a tu data. Ahora cada aplicación puede ser configurada para controlar su acceso a datos. En esta versión, podemos decirle a cualquier aplicación que acceda a permisos “sólo cuando la estamos usando” y que no corra en segundo plano sin saberlo. De esa manera, evitamos que cualquier app pueda mantener vínculo con nuestros datos o recursos en todo momento.

Mejor control de las notificaciones. En Android 10, el modo “No molestar” personaliza el tipo de aviso que necesitamos. Podemos configurar las notificaciones para que no suenen, o para que tampoco puedan verse. Una pestaña de “Custom” nos permite ajustar cada comportamiento del equipo. Este “Focus Mode” ayudará a que no te distraigas con notificaciones que no valen la pena.

Bienestar Digital es una app. A diferencia del acceso mediante configuración, ahora el “Bienestar Digital”, la suite que monitorea la actividad que tenemos con el equipo, puede ser añadida al App Drawer con un solo comando. Además, se integra con “Family Link” para monitorear la actividad de los chicos desde sus dispositivos.

Mejora en el “modo retrato” para todos. Esta versión de Android añade soporte a un nuevo formato que le permite a otras apps generar un mejor efecto de profundidad. Este formato de “Profundidad dinámica” consiste en la combinación de un archivo JPEG, un XMP con datos relacionados a la profundidad y un tercer archivo que se encarga de combinar la información.

Este tercer paso le permite a las aplicaciones optimizar las opciones de desenfoque y efecto “bokeh”, que incluso pueden ser aprovechados por los motores de realidad aumentada de Google. Este formato es abierto, y los desarrolladores pueden optar por añadirlo a sus soluciones.

Hay más condiciones que notar en esta actualización, pero se irán optimizando conforme indaguemos más en el equipo.

