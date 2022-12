No tengas vergüenza y prueba esta nueva función que compara tu voz con la del mismísimo Freddie Mercury. | Fuente: Google

Farrokh Bulsara, más conocido como Freddie Mercury, es de esos cantantes que son constantemente imitados pero jamás igualados. El vocalista detrás de los mayores éxitos de la banda británica Queen partió hace 28 años por una bronconeumonía complicada por el sida que aquejaba y sus canciones aún continúan siendo material de culto entre los fans de la música. Ahora, una nueva función te permitirá descubrir si tu voz se asemeja a la del astro del Rock.

Esta función disponible para el navegador web se llama FreddieMeter y funciona utilizando inteligencia artificial además de machine learning de Google Research para detectar el acercamiento entre la voz del usuario y la del frontman de Queen.

La aplicación fue desarrollada por YouTube Music en colaboración con The Mercury Phoenix Trust, la asociación fundada por los otros miembros de la banda Brian May, Roger Taylor y el ex representante de la agrupación Jim Beach para conmemorar la lucha de Freddie en contra del VIH.

Esta función funciona con el navegador y el micrófono que tengas conectado a la PC o al móvil. Podrás elegir entre temas icónicos de la banda británica como “Don’t Stop Me Now”, “We Are The Champions”, “Bohemian Rhapsody” y “Somebody To Love”. Recuerda que, para que funcione, debes permitir el acceso al micrófono y luego cantar con una pista musical que la aplicación reproduce.

Estas son las canciones disponibles en FreddieMeter. | Fuente: Google

FreddieMeter te entregará un porcentaje para evaluar tu parecido con la voz de Freddie Mercury al finalizar la canción. Si te interesa, puedes probarlo simplemente accediendo al siguiente enlace.

