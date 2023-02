El asistente de Google está presente en el sistema Android y dispositivos como Google Home. | Fuente: RPP Noticias

Como parte de su presentación en la feria tecnológica CES 2020, Google presentó todas las novedades del Asistente de Google, su servicio que ya ha ayudado a facilitar la vida diaria de más de 500 millones de personas.

La misión de la compañía en este 2020 es sencilla: seguir apoyando a sus usuarios. Por lo mismo, presentó una gran cantidad de novedades que irá lanzando mediante transcurre el año.

Ahora podrás configurar fácilmente los dispositivos electrónicos que tengas en casa desde el asistente. Ya sea con Google Home o con tu móvil Android, el asistente podrá reconocerlos para que puedas acceder remotamente a ellos con solo un par de clics.

Asimismo, ahora se podrán programar acciones para, por ejemplo, prender la cafetera a una cierta hora. Por fortuna, el soporte para dispositivos ajenos a Google se expandirá a nuevos equipos. Las funciones pueden ser tan geniales como dejar notas en pantallas inteligentes solo ordenando al asistente que lo haga.

Ahora, la inteligencia podrá leerte las notas web en más de 42 idiomas:

La privacidad es importante

Un punto tocado a profundidad fue la seguridad. Google ha señalado que no te graba mientras no actives el asistente: "está diseñado para esperar en modo de espera hasta que se active, como cuando dices "Hola Google". Y cuando está en modo de espera, el Asistente no enviará lo que le estás diciendo a Google ni a nadie más".

Asimismo, señala que ahora se puede decidir si es que deseas guardar un audio o podrás eliminarlo con un simple comando de voz: "De forma predeterminada, no conservamos sus grabaciones de audio y puede decidir si desea que conservemos su audio para que los productos de voz de Google sean más útiles para usted y mejores para todos".

Los comandos son claros. "Hola Google, eso no era para ti", lo que le permite decirle al Asistente que olvide lo que escuchó si se produce la activación. También puede preguntar "Hola Google, ¿está guardando mis datos de audio?" para conocer sus controles de privacidad e ir directamente a la pantalla de configuración para cambiar sus preferencias.

También se señalaron nuevos modelos de vehículos al que Android y el asistente llegarán.

El CES 2020 se estará desarrollando hasta el 10 de enero en Las Vegas. NIUSGEEK está presente en el evento para traer las mayores novedades de la feria tecnológica y ya puedes ver contenido en calidad de primicia en nuestro Instagram.

