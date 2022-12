Google decidió dejar sin postre al mundo con Android 10 | Fuente: Google

A través de un comunicado en su blog oficial, Google decidió eliminar el nombre de postre en las versiones futuras de Android. Hasta el momento, Android 9 Pie es la última generación de nombres acompañadas de dulce desde Mountain View.

En el comunicado publicado ahora, Google ha compartido la razón por la eliminación de este añadido:

Durante la última década, la plataforma abierta de Android ha creado una próspera comunidad de fabricantes y desarrolladores que llegan a una audiencia global con sus dispositivos y aplicaciones. Esto se ha expandido más allá de los teléfonos a tabletas, automóviles, relojes, televisores y más, con más de 2.5 mil millones de dispositivos activos en todo el mundo.

A medida que continuamos desarrollando Android para todos en la comunidad, nuestra marca debe ser lo más inclusiva y accesible posible, y creemos que podemos hacerlo mejor de varias maneras.

Primero, estamos cambiando la forma en que nombramos nuestros lanzamientos. Nuestro equipo de ingeniería siempre ha usado nombres de códigos internos para cada versión, basados ​​en sabrosos dulces o postres, en orden alfabético. Esta tradición de nombres también se ha convertido en una parte divertida del lanzamiento cada año en el exterior.

Pero hemos escuchado comentarios a lo largo de los años que los nombres no siempre fueron entendidos por todos en la comunidad global. Por ejemplo, L y R no se distinguen cuando se hablan en algunos idiomas. Entonces, cuando algunas personas nos escucharon decir Android Lollipop en voz alta, no era intuitivamente claro que se refería a la versión después de KitKat.

Es aún más difícil para los nuevos usuarios de Android, que no están familiarizados con la convención de nomenclatura, saber si su teléfono está ejecutando la última versión. También sabemos que los pasteles no son un postre en algunos lugares, y que los malvaviscos, si bien son deliciosos, no son un regalo popular en muchas partes del mundo. Como sistema operativo global, es importante que estos nombres sean claros y fáciles de identificar para todos en el mundo.

Por lo tanto, esta próxima versión de Android simplemente usará el número de versión y se llamará Android 10. Creemos que este cambio ayuda a que los nombres de las versiones sean más simples e intuitivos para nuestra comunidad global. Y aunque hubo muchos tentadores postres "Q", creemos que en la versión 10 y 2.500 millones de dispositivos activos, era hora de hacer este cambio.

La nueva versión de Android

Este giro en la nomenclatura exige un rediseño de lagunas condiciones. Google ha mencionado que comenzarán “a usar oficialmente el logotipo actualizado en las próximas semanas con el lanzamiento final de Android 10. Gracias a la comunidad por apoyar a Android e inspirarnos a lo largo de los años”.

Estas nuevas opciones incorporadas en Android 10 podrán ser vistas cuando se anuncie de manera oficial la liberación del software. Entre las novedades, figura el hecho de que el Androide pasa a ser parte oficial del logo, y no será un elemento aislado del nombre “Android”.

Google LATAM ha compartido detalles sobre la decisión de incorporar a Andy en el logotipo general de Android: "El diseño del logotipo se inspira en el miembro no humano más reconocido de la comunidad, el robot Android. El robot pertenece a todos los miembros de la comunidad y ha sido durante mucho tiempo un símbolo de la diversión y la curiosidad en el corazón de Android. Ahora, tiene un lugar especial en nuestro logo".

Marquess Brownlee, uno de los más importantes YouTubers de tecnología hace una cronología de Android para despedir a los postres de esta nueva versión:

