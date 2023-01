Este es el DTEN Me, el primer equipo licenciado por Zoom | Fuente: DTEN

Nadie discute que Zoom sea, junto a TikTok, una de las aplicaciones del momento y que ha sabido ganarse un sitio importante en el mercado de apps durante este proceso de cuarentena sanitaria por la COVID-19. De tener 10 millones de usuarios en diciembre de 2019 a lograr 300 millones en abril de 2020 no es poca cosa, y es evidente el buen momento de la compañía. Lo que queda en duda es si este favorable presente es la plataforma perfecta para una apuesta tan interesante como inusual, pero eso lo sabremos con el tiempo. Zoom presenta su nueva línea de hardware colaborativo “Zoom for Home”.

Este anuncio llega con el primer equipo diseñado por DTEN, una empresa dedicada a la confección de dispositivos para videoconferencias a nivel empresarial y profesional. En esta primera entrega, Zoom no confecciona el hardware pero se asocia con marcas para la construcción de periféricos y sistemas de comunicación integrados, licenciando el uso de su nombre y certificando esta gama de productos para un correcto funcionamiento del sistema.

Este DTEN Me no es tan misterioso en uso. Estamos ante un panel táctil de 27 pulgadas, un sistema de cámaras con amplio campo de visión, un arreglo de 8 micrófonos y un software diseñado para tomar apuntes y gestionar presentaciones.

Este equipo puede ser usado como pantalla secundaria en un escritorio usando un conector HDMI, y permite la reducción de hardware en casa para las videollamadas. La instalación, de acuerdo con DTEN, es realmente sencilla y sincroniza todos los datos de agenda y calendario al sistema con una simple conexión WiFi o alámbrica.

Estas son las características del DTEN Me | Fuente: DTEN

El equipo puede usarse con múltiples cuentas en la familia o la oficina, y cada perfil puede protegerse con un PIN para el ingreso de credenciales. El precio de venta del equipo – que pesa 6,5 kilos, por cierto – es de 599 dólares. Es importante señalar que Zoom no hace el hardware, sino que lo licencia para “Zoom for Home” y certifica el modelo para una operación al 100%. No hay detalles de una licencia Premium con la compra del equipo, pero también pueden usarse cuentas gratuitas con este DTEN Me. Ya seinició la reserva del equipo a través del sitio de DTEN y se esperan los primeros envíos en agosto de este 2020.

“Desde una perspectiva de mensajes y posición, Zoom para el hogar está muy enfocado al trabajo”, señaló a Engadget Jeff Smith, jefe de Zoom Rooms. “Como ven, Zoom como plataforma se está ampliando a muchos casos de uso diferentes. El año pasado, nunca hubiera imaginado a un instructor de fitness usando Zoom. Pero ahora, hay todo tipo de usos, y todos son muy aplicables a Zoom for Home también”.

