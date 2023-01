El Reon Pocket se lleva en una prenda especial y se conecta con el celular vía Bluetooth. | Fuente: Sony

Sony ha lanzado Reon Pocket, un dispositivo de aire acondicionado portátil y personal que puede llevarse en la ropa para ayudar a los usuarios a combatir el calor durante el verano.

Sony Reon Pocket llega junto con un polo especial que cuenta con un bolsillo en la parte superior de la espalda para colocar el dispositivo.

Este aire acondicionado portátil y personal incluye un pequeño ventilador que expulsa el aire caliente y lo aleja del cuerpo del usuario.

Sin embargo, Sony Reon Pocket no es útil únicamente para los meses más calurosos del año. También se puede utilizar en invierno, ya que también es capaz de ayudar a elevar la temperatura corporal de los usuarios.

La unidad de aire acondicionado tiene una batería que puede dar entre dos y cuatro horas de uso. | Fuente: Sony

El dispositivo va conectado al celular por Bluetooth y gracias a su aplicación, disponible para teléfonos con sistema operativo iOS y Android, los usuarios pueden ajustarlo manualmente.

Asimismo, Sony Reon Pocket cuenta con unos sensores de temperatura y movimiento. Gracias a estos sensores, los usuarios pueden utilizar el modo automático, que ajusta la temperatura a un nivel apropiado, según la actividad que esté llevando a cabo la persona.

La batería del dispositivo puede durar entre dos y cuatro horas y para lograr una carga completa los usuarios deberán esperar alrededor de dos horas para volver a utilizarlo.

Sony Reon Pocket está disponible en la tienda online de Sony en Japón por un precio de 13,000 yenes (alrededor de US$ 120), así como en Amazon Japón por 19.000 yenes (unos US$ 176). Por su parte, la prenda para llevar el dispositivo cuesta cerca de US$ 20 cada una.

Europa Press

