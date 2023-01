NIUSGEEK tuvo a prueba al QLED Q80T de Samsung | Fuente: RPP

Con la cuarentena, mucha gente descubrió que su implementación tecnológica en casa no era la mejor. En muchos casos, y empujados por el mundial Rusia 2018, varias personas compraron televisores pensando en el tamaño y la calidad, pero se dieron cuenta que la compatibilidad con servicios de streaming no era la mejor y que las velocidades de conexión no ayudaba a empujar una mejor experiencia. Un televisor hoy ya no solo se basa en calidad de imagen, sino también en su capacidad de integrar varias soluciones. NIUSGEEK ha tenido a prueba al QLED Q80T, uno de los televisores más atractivos de este 2020.

Estas son las especificaciones del equipo:

Pantalla de 55 pulgadas con resolución 3840 x 2160

Tamaño y peso: 1227.6 x 783.4 x 53.9 mm y 21 Kg con soporte (255.8 mm la base)

Puertos: 4 HDMI, 2 USB, entrada combinada AV, Ethernet, salida de audio digital, Entrada de cable/antena,

Tipo de bocinas: 2.2.2 de 60W de salida y Woofer incluido.

Estas son las diez cosas que debes saber acerca de este modelo:

Procesador de imagen para escalado. Creo que lo más importante por mencionar es la capacidad de escalar imágenes que integra el Q80T, gracias al procesador Quantum 4K. A diferencia de un simple escalado, que convierte cualquier señal con definición inferior a una en 4K, el equipo es capaz de añadir detalles como HDR10+, un potenciador de contraste, microatenuación de imagen UHD. Casi todos los procesos de mejora de imagen descansan sobre un integrado con Inteligencia Artificial para reproducir cada contenido con la mayor calidad posible. Este proceso es mejor percibido en formatos de streaming, y no tanto en cable o TV en vivo.

Sistema de audio que “se mueve”. Este sistema me encantó verlo en CES 2020, y probarlo ahora en este nuevo televisor. El OTS (Object Tracking Sound o Sonido de Objeto en Movimiento) permite destacar el audio en imágenes con elementos que se mueven en pantalla, y llegas casi a sentir que “el objeto en pantalla suena desde donde está”. Es un poco difícil definirlo en mejores palabras, pero cuando tienes imágenes con varias fuentes de sonido, el equipo no solo las produce, sino que las ubica en el espectro sonoro delante de ti y da más dinamismo a lo que vemos. Además, añade el sistema AVA de amplificación de volumen en entornos ruidosos, que permite escuchar los diálogos en las películas o series de manera automática cuando prendemos la licuadora o la aspiradora.

QLED con contraste de nivel. Como sabes, la tecnología de pantalla de puntos cuánticos de Samsung no logra aun el contraste infinito de otras marcas, pero reemplaza esa carencia con fórmulas algorítmicas que empujan a cada escena a un balance más concreto. El Quantum HDR12X permite ese balance en cada imagen de manera progresiva, y mejora los tonos oscuros de modelos como el Q8C – equipo que vengo usando hace más de un año -, pero aun no es capaz de emular los tonos negros más concretos. Aunque se acerca bastante, debo decir.

Tizen OS en estado maduro. El software propietario de Samsung, con el tiempo, ha ido añadiendo varias funciones notables y aplicaciones que, frente a otras marcas, revalidan las condiciones de la surcoreana. La disponibilidad de Spotify, Apple TV, Netflix, Prime Video, DirecTV GO, Movistar Play, Claro Video, HBO GO y otras populares plataformas de streaming no solo es el valor agregado del software: también su veloz instalación y ejecución.

Control remoto para todo y sin One Connect. El equipo tiene dos ventajas respecto a equipos de generación previa. Por un lado, mantenemos un control remoto minimalista con accesos rápidos a todas las funciones, además de servir como remoto universal para todos nuestros equipos. Por otro, las conexiones se encuentran detrás del panel, lo que nos libra del módulo “One Connect” y reduce el proceso de instalación. El problema es que debemos mover el equipo para conectar periféricos. Para los juegos, la compatibilidad con AMD FreeSync le permite reducir interferencia durante una partida. Vale la pena mover un poco el equipo para conectar una PC con AMD.

Docilidad para conexiones inalámbricas. Si hay algo que debo destacar de la nueva generación de televisores de Samsung, es la enorme capacidad que tienen para hacer fácil la conexión de teléfonos y Tablets con la pantalla. Ahora, tenemos un modo dual que nos permite ver una fuente adicional en PIP, y mirar nuestro teléfono a pantalla partida en el mismo TV.

Integración a IoT. Por un lado, el equipo se puede configurar desde el teléfono apenas lo sacas de la caja, gracias a Smart Things. Al estar integrado con este sistema, ya se incluye en tu propia configuración de “Hogar Inteligente” sin fricciones. Con el micrófono del control remoto puedes “gobernar” otros equipos

Adiós al rectángulo negro. El equipo cuenta con Ambient Mode, este sistema de preservación de energía que se integra al entorno como si fuese un cuadro. Este proceso permite capturar el tono correcto de pintura en casa, añadir nuestras fotos o datos relevantes del clima y estado de ánimo predeterminado, y nos ayuda a disimular la presencia de un rectángulo negro en medio de la pared.

Calidad de imagen. Una de las tendencias claras en este tema es la potencia gráfica dedicada al streaming, que cuida cada detalle en el panel. Sin embargo, la calidad de la TV en vivo no es la mejor, y se nota un detrimento en sistemas como DirecTV. Durante mi tiempo de uso, la TV en vivo no era tan definida, mientras que Amazon Prime Video o HBO iban de manera impecable. Ojo, me ha pasado con varios televisores de varias marcas, y es evidente que el futuro inmediato es el uso de TV por internet, así que la TV en vivo por cable no la necesito tan optimizada. Contenido como “Seinfeld” se disfruta con gran calidad – una serie noventera se ve bien acá -, pero el TV se luce con películas animadas del corte de “Ready Player One”, por ejemplo. Es ahí en donde ver la sinergia entre audio, video y calidad de imagen.

¿Vale la pena? En la web de Samsung, este modelo de 55 pulgadas que tuve a prueba se encuentra en 5299 soles, un precio que podemos considerar promedio para el tipo de tecnología que integra. Olvidé mencionar, por cierto, que el equipo ya cuenta con HDMI 2.1 y que ya está listo para las consolas de siguiente generación. A ese precio, será muy difícil que encuentres un equipo de alto performance con estas capacidades. Ve por él.

* Equipo cedido a préstamo por Samsung Perú desde el 19 de agosto hasta la publicación de la reseña

