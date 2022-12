NIUSGEEK pone a prueba a los Huawei Free Buds Studio | Fuente: RPP

El bloqueo impuesto a Huawei en Estados Unidos no ha hecho más que dinamizar la presencia de la marca en otros mercados, lejos del software en conflicto y de segmentos que puedan provocarle un nuevo dolor de cabeza. En estos casi dos años, Huawei ha sido resiliente en un área que tenían un poco descuidada: los periféricos. Seamos honestos. El core business de Huawei es la telefonía – tanto la infraestructura como los equipos -, pero han demostrado que su división IoT es capaz de proponer soluciones interesantes y destacar con simpleza en mercados. ¿Qué tal le va en el audio? Es lo que intentamos responder con esta reseña de los Free Buds Studio, los audífonos de Huawei con cancelación de ruido.

Estas son las especificaciones de los Huawei Free Buds Studio: HUAWEI FREE BUDS STUDIO TAMAÑO 194 X 152 X 81.5mm PESO 260 gramos DRIVER Dinámico de 40mm MICRÓFONOS Sistema de 8 omnidireccionales para cancelación de ruido AUTONOMÍA 410 mAh | Carga completa en 60 min CONTROLES Audífono derecho BOTONES Bluetooth | Encendido | ANC CONECTIVIDAD BT 5.2 | App AI LIFE de AppGallery FRECUENCIA 4 Hz a 48KHz

Estas son las cosas que debes saber sobre estos Free Buds Studio de Huawei:

En el case vienen los audífonos y un cable USB-C en un compartimento | Fuente: RPP

Lo que no me gusta. Quiero ir directo con este punto para no poner en suspenso el tema, y dejar este apartado en paz el resto de la reseña. Hay 3 cosas que, si bien podrían ser tontas respecto al concepto del producto, me parecen un buen feedback que Huawei puede tomar en cuenta en futuras ediciones. La primera es que el equipo no se pliega como los XM4 de Sony, los QC35 II de Bose o los N700 de AKG. Esto ya resta comodidad al llevarlos en la mochila. Lo segundo es el case tan rígido, que ni siquiera añade un “porta documentos” o una mallita para el pasaporte – detalles que alimentan el espíritu – y hace difícil llevarlos en un morral. El imperdonable es la no inclusión de un conector de audio analógico, algo que sería de utilidad cuando nos quedemos sin energía, pues hoy existen variables que llevan USB-C o Lightning para usarse como cable de audio. Hasta aquí te dejo en paz, Huawei.

Se sienten muy cómodos durante largas horas de uso | Fuente: RPP

Diseño ligero y cómodo. De plano, el equipo es ligero en la cabeza y realmente cómodo, con una presión correcta y una extensión dócil de la vincha en acabado metálico que sujeta ambas bocinas sin topes predeterminados. El resto del equipo es trabajado en un policarbonato resistente. Las bocinas son acolchadas con una espuma bajo piel sintética que mantiene una temperatura cómoda, aunque logra condensar luego de algunas horas de uso.

En la bocina derecha se ubican los botones de encendido, emparejamiento, un LED notificador, el puerto USB-C y el touchpad para gestos | Fuente: RPP

Controles bien ubicados. Huawei ubica los botones de interacción de esta manera: el ANC a la izquierda, y el encendido/emparejamiento a la derecha con un LED entre ambos que cambia de color en base a la función. En ambos casos, no tendrás mayor problema en el uso cotidiano porque son fáciles de pulsar. El ingreso USB-C se ubica en la base de la bocina derecha y el resto son micrófonos para la reducción de ruido.

En toda la superficie de la bocina derecha tenemos los controles gestuales | Fuente: RPP

La mejor experiencia táctil. Cuando he probado los XM4, uno de los defectos que encontré es que la experiencia de uso del panel táctil, pese a que se muestra simple, no es 100% efectiva y hay que recordar ciertos gestos, o hasta programar algunos desde la app. En el caso de los Bose 700, tampoco teníamos controles gestuales tan buenos. Estos Free Buds Studio tienen la mejor superficie de contacto para esto, y la mejor combinación de gestos en un dispositivo de esta naturaleza, pues funcionan en todo el lateral derecho:

Hacia arriba o abajo: control de volumen

Hacia la izquierda o derecha: pista anterior y siguiente

Dos toques: Pausar, reproducir, responder y colgar.

Toque largo: rechazar llamada y lanzar el asistente (funciona con Google).

Este botón ANC se encuentra en la bocina izquierda de los Free Buds Studio | Fuente: RPP

Tremenda cancelación. Este equipo cuenta con tres tipos de manejo del ruido, todos controlados a un solo toque del botón ANC de la bocina izquierda: en “Awareness”, los micrófonos reciben el audio del entorno a un volumen muy bien balanceado para estar al tanto de lo que ocurre sin quitarnos los Free Buds. En OFF, solo mantenemos la cancelación pasiva – con la presión ejercida por el propio audífono, el equipo es capaz de reducir el ruido externo sin complicaciones -, mientras que el ON ya evidencia el nivel de cancelación. Si debo compararlo con otras marcas, diría que está muy a la altura de los Bose 700 – fácilmente un nivel 10 de los 11 niveles de cancelación en Bose - y un pasito atrás de los XM4 de Sony, pero por muy poco. Para que te hagas una idea, ha sido capaz de reducir al 95% el sonido de un taladro a 40 metros de mi casa.

La app debe ser descargada del AppGallery | Fuente: RPP

Aplicación limitada. Para acceder a las condiciones completas, debes instalar la aplicación "IA LIFE" del AppGallery, no la del Play Store. Evidentemente, debes instalar primero AppGallery en tu smartphone. Ya con la aplicación instalada, podemos controlar varios parámetros del equipo para un mejor uso: Aprendizaje de los accesos directos, detección de uso – el equipo tiene sensores dentro para dejar de reproducir contenido cuando te lo quitas – y la actualización del firmware. Lamentablemente no tenemos un ecualizador incorporado o un indicador de batería que marque el tiempo restante de uso. Es un espacio que puede tener otras funciones y, ojalá, Huawei considere eso para futuras actualizaciones.

La vincha metálica es realmente suave para el ajuste y ejerce la presión firme en la cabeza | Fuente: RPP

¿Qué tal el audio? En mis pruebas, debo decir que es un equipo que reproduce muy bien las frecuencias graves y medias, con mucha firmeza y separación de instrumentos y una distancia estéreo muy bien lograda. En el caso de los medios y agudos, la voz logra un primer plano aceptable, y en ciertas mezclas logramos reconocer claramente el mapa de paneo. Eso sí, en potencia están por detrás de Bose y Sony, con un volumen que no logra ese “punto de no retorno”. Casi siempre me he visto intentando dar más volumen, lo que es un indicador claro de demanda. Si bien la cancelación ayuda a concentrarnos en el audio, la falta de un par de puntos más de volumen es un elemento por considerar.

En la app podemos controlar todos los ajustes del equipo, pero no tenemos un ecualizador | Fuente: RPP

Batería de la buena. No solo tenemos carga rápida – con diez minutos de carga tenemos hasta 5 horas de reproducción con ANC y hasta 8 con ANC – sino que la carga completa la obtenemos en poco más de una hora y nos rinde hasta 18-20 horas con ANC, un viaje intercontinental sin problemas.

La cancelación en este modelo es fantástica | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Sin ver el precio, puedo asegurar que son una inversión bien pensada para el tema del audio en todo momento, sobre todo porque cuenta con cuatro pilares sólidos: comodidad, buena autonomía, facilidad de uso y excelente cancelación de ruido. Pagar 1100 soles por ellos podría estar justificado si no hay ofertas de otras marcas en el radar. Son tremendos. Ve por ellos.

* Equipo cedido por Huawei Perú desde el 27 de enero hasta la publicación de la reseña

