NIUSGEEK pone a prueba a los HONOR CHOICE Moecen Earbuds X1 - nombre completo - | Fuente: RPP

El mercado de earbuds se ha vuelto un rubro que genera demasiada desconfianza en el usuario. Por un lado, los buenos audífonos son caros, pero añaden diversas funciones que ayudan a quererlos. Por el otro, los sistemas baratos suenan mal y tienen varios problemas de audio y sincronización. En el intermedio, escasean la buena autonomía, el bueno sonido y la simpleza en la conexión. Honor decidió iniciar operaciones en Perú con unos audífonos, y creo que pueden llenar esa frontera entre el buen sonido y el estupendo costo. NIUSGEEK pone a prueba a los Moecen Earbuds X1, de Honor Choice.

Estas son las especificaciones de los Honor Moecen X1: HONOR CHOICE MOECEN EARBUDS X1 DRIVER DINÁMICO DE 7 NM PESO 38.5 GRAMOS CADA EARBUD CONECTIVIDAD Bluetooth 5.0 | BLE/HFP/A2DP/AVRCP RESPUESTA DE FRECUENCIAS 20HZ - 20KHZ CODECS SBC/AAC IMPEDANCIA 16 ohmios AUTONOMÍA AUDÍFONOS: 55 mAh CASE: 500 mAh PUERTO USB-C CARGA COMPLETA 90 MINUTOS

Cada audífono tiene un LED notificador que cambia a rojo cuando el nivel de batería baja del 20% | Fuente: RPP

Airpods. Es la primera expresión que me vino a la mente cuando los v salir del empaque. Y no está mal, pues la estrategia de copiar a los audífonos de Apple termina en el diseño. En general, es un producto de excelente acabado, que exhibe un único LED notificador en el estuche. Por cierto, el imán del sistema de cierre es sólido, aunque a veces el rango de magnetismo se activaba con un leve movimiento de la tapa, cuando intentaba sacar los earbuds con una mano. De hecho, nunca pude sacarlos con una sola mano.

Así lucen los Moecen fuera del case | Fuente: RPP

Producto sin rodeos. Ya cuando sacamos los audífonos del case, notamos que tenemos un diseño que se adapta muy bien al canal auditivo, con un juego de tres piezas de silicona en base al tamaño de nuestro oído. La cara externa de cada earbud es una superficie táctil que responde al tacto – ya hablaremos de eso – y la base de los audífonos integra un sistema de pines para permitir la carga por inducción. Una pena que solo haya stock en color blanco.

Entre esos pines de carga hay uno de los dos micrófonos canceladores de ruido | Fuente: RPP

Cancelación de ruido. Pasivamente, los X1 son capaces de reducir el ruido exterior al sellar el canal auditivo. Adicional a eso, el equipo cuenta con un sistema de cancelación de ruido durante las llamadas, usando dos micrófonos por pieza: uno en una esquina del panel táctil y otro al lado de los pines de carga. Estos 4 micrófonos logran reducir sonidos externos que puedan interferir con nuestra llamada. Debo decir que el aislamiento está muy bien logrado, y que la calidad de las llamadas es realmente buena.

La superficie de contacto no es tan amplia como en los Galaxy Buds | Fuente: RPP

No muy fan del sistema táctil. A diferencia de otros sistemas que solo responden a golpes constantes y usan las pulsaciones largas para funciones específicas, aquí debemos desarrollar una curva de aprendizaje distinta. Si nunca has usado un TWS (True Wireless Stereo), pues esto no demandará demasiado tiempo. En mi caso, vengo usando los Buds Live más de medio año, y ya tengo un hábito muy marcado con ellos. Estos son los gestos:

Su diseño ligero se adapta bien al canal auditivo | Fuente: RPP

Dos toques en cualquier earbud: Pausa/Play en multimedia, contestar/colgar llamadas y cortar llamadas salientes.

Tres toques en cualquier earbud: Activa al asistente del teléfono.

Toque largo en cualquier earbud: Rechazar llamadas entrantes.

Toque largo de dos segundos en el earbud izquierdo hasta escuchar un tono: Regresa al track anterior

Toque largo de dos segundos en el earbud derecho hasta escuchar un tono: avanza un track

Así lucen los Earbuds X1 - izquierda - frente a mis habituales Galaxy Buds+ - medio - y Buds Live - derecha - | Fuente: RPP

Añadidos valorados. En este caso tenemos una protección IP54 en los earbuds – no en el case -, y con el ajuste correcto podrás salir sin problemas a trotar o caminar. He venido usando estos Moecen en la última semana mientras paseaba al perro en las mañanas y noches, y casi nunca he tenido que reajustar el audífono al canal auditivo. Todo bien con eso.

En el menú Bluetooth del propio smartphone veremos el nivel de carga | Fuente: RPP

Emparejamiento. Abres, conectas y ya. Nada de apps, ni acceso a tus contactos, ubicación o relación sentimental Nada. Como emparejar un parlante, el equipo es reconocido sin necesidad de un programa adicional que modifica los ajustes. Eso sí, no tenemos cómo cambiar la ecualización o remapear los toques del equipo.

El sistema magnético mantiene a los earbuds en el case, y tenemos un LED notificador de energía que cambia a rojo durante la carga o cuando tenemos menos de 20% | Fuente: RPP

Los sacrificios de Honor. El primero de ellos es la falta de sensores para pausar el contenido apenas nos quitamos el audífono. Frente a equipos con estas cualidades, es algo que se extraña. Lo segundo tiene que ver con la falta de una app que nos permita encontrarlos, en caso uno se quede en el sofá u olvidado en otro lugar. Otros sistemas añaden un rastreo del equipo. Tampoco tenemos un sistema periférico, como el “awareness” de otras marcas. Por último, la falta de app puede dejarnos con dudas sobre el estado de los audífonos, y nos dan a entender que no podremos actualizar el firmware del equipo mediante el bluetooth, si es que requerimos hacerlo.

Para podcast, el acento en frecuencias medias es muy bueno | Fuente: RPP

Calidad de sonido y eficiencia. Suenan realmente bien. He usado TWS baratos, y siempre me quejé de los sistemas con mal sonido, fallas en la sincronización y el emparejamiento. Eso no existe acá. Para empezar, las frecuencias graves son fuertes, pero no opacan a las medias y agudas. Sientes un sonido macizo y parejo, poco comprimido por los graves, con una sana expansión de las voces y los instrumentos. Para llamadas, el sonido de la voz es muy bueno y sin problemas de lag. Cuando la señal se caía – muy rara vez – el equipo paraba un segundo manteniendo la sincronización. Nuca escuché pistas fuera de sync. Jamás. Detalle adicional: el sonido de “gota” es hermoso.

El case permite hasta 3 cargas y media completas | Fuente: RPP

Autonomía. Desde que los cargué a 100% en mi tiempo de prueba no los he vuelto a conectar a corriente. Cada earbud tiene un LED que indica el status de conexión y el nivel de batería. Si cambia a rojo, debes cargar el equipo. Incluso el case tiene un LED azul que cambia a rojo cuando la reserva de poder baja del 20%. No hay manera de monitorear el nivel real del case, pero los audífonos muestran el nivel en el apartado bluetooth del teléfono.

Por 139 soles en precio sugerido, no vas a encontrar una mejor opción en el mercado | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Sí, y creo que Honor ha dado en el clavo con este producto. Para empezar, tenemos un equipo que, para el precio, entrega muchos beneficios frente a la competencia – a ti te hablo, audífonos de Xiaomi -, como la estabilidad, el diseño, el buen sonido y la protección IP. No es un equipo a la altura de los Galaxy Buds, los WF-1000XM3 o los propios Airpods, pero no apunta a eso. Está en un cómodo sector en el que, por poco dinero, tienes diferenciales enormes frente a un mercado saturado de mediocre sincronización y falta de sensores táctiles. Ve por ellos, sin dudarlo.

* Equipo cedido por Honor Perú desde el 4 de marzo hasta la publicación de la reseña.

Te sugerimos leer