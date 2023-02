NIUSGEEK tiene a prueba a la Honor Band 6 | Fuente: RPP

El reenfoque de los equipos bajo la categoría “wearable” ha sido la salud, y en el último año no ha sido novedad ver que varios dispositivos vestibles hoy integran una serie de sensores para cuantificar nuestra data y generar información valiosa. Con el tiempo, este segmento ha logrado abrir gamas como el mercado de teléfonos, y ya resulta más frecuente encontrar propuestas de poco precio con las herramientas que la categoría más alta ostenta. Honor intenta copar ese mercado con su nuevas Band 6, un equipo que NIUSGEEK ya tiene a prueba.

Tenemos varias opciones para cambiar la carátula | Fuente: RPP

Estas son las credenciales del Honor Band 6:

Tamaño y peso: 43 x 25 x 11.45 mm | 18 gramos

Pantalla: AMOLED 1.47″ 194 × 368 282 ppp

Protección: ATM 5 y cuerpo de polímero

OS: LiteOS

Compatibilidad: Desde iOS 9, Android 5

Conectividad: Bluetooth 5.0

Sensores: acelerómetro, giroscopio y óptico de frecuencia cardíaca

Mediciones y funciones: Sueño, pasos, control multimedia, actividad física, distancia recorrida y ubicación.

Batería: 180 mAh

Al fondo se ve la Huawei Watch Fit, el modelo base de esta Honor Band 6 | Fuente: RPP

Esto es lo que debes saber del equipo:

Un diseño que ya hemos visto antes. Sí, guarda enorme relación con la Huawei Watch Fit que ya hemos reseñado, y que será el norte de este review en varios puntos. Es un poco más pequeña, pero tenemos la misma estructura de construcción: una pantalla rectangular con botón a la derecha para activar el menú de apps, tres sensores en la parte interna y dos pines de carga. El sistema de correas es parecido, pero el anclaje es distinto al de Huawei.

Al lado opuesto del botón tenemos la inscripción HONOR | Fuente: RPP

En la parte interna tenemos los sensores cardíacos y los pines de carga | Fuente: RPP

Ligera y resistente. Su cuerpo de plástico es cómodo y no molesta, aunque no se siente premium. Es 3 gramos más liviana que la “prima” Watch Fit, pero se ajusta sin problemas al momento de dormir o caminar. Tal y como el estándar del mercado exige, tenemos resistencia 5ATM para nadar sin problemas. Al lado izquierdo del panel tenemos el tatuaje HONOR en relieve, pero no resulta confuso para el usuario tener esa indicación, pues el botón de interacción está en el lado correcto del reloj – aprende Fitbit –

La pantalla AMOLED va bien bajo la luz | Fuente: RPP

AMOLED de buen brillo. El panel AMOLED nos da la primera señal de equipo “no premium de buena pinta”. Por un lado, el contraste es fantástico y se ve sin problemas bajo el sol. Sin embargo, por momentos algunas watch faces aparecen con un ligero tinte turquesa en las partes blancas, además de que la baja densidad de pixeles es evidente. No es un mal panel, y responde bien al tacto, pero se ve que está un paso atrás que el de Huawei. Eso sí, destruye sin problemas al IPS del realme Watch S.

Las múltiples pantallas nos dan acceso a información | Fuente: RPP

Tenemos LiteOS en la pulsera | Fuente: RPP

El software, otro viejo conocido. Este equipo hereda la interfaz de LiteOS, el sistema operativo de Huawei para sus relojes, lo que está bien para la manera en que usamos el equipo. Además, Honor se apoya en Huawei Salud para la interacción entre la banda y el smartphone. Las carátulas son distintas en ambas marcas, algo que nos da más margen para seguir personalizando nuestra pulsera. Gran parte del software la repasamos en nuestra review del Huawei Watch Fit, así que te invitamos a leerla para que sepas qué opino de este desarrollo.

Contamos con oxímetro en esta versión | Fuente: RPP

El resultado se puede apreciar sin problemas en la pantalla y se sincroniza con el smartphone | Fuente: RPP

Un cuantificador eficiente. Tenemos la capacidad de llevar un registro adecuado de nuestra actividad física: pasos, calorías, sueño, ritmo cardíaco, concentración de oxígeno en la sangre, estrés, sesiones de respiración, todo el arsenal de datos que requerimos. Algunas ausencias como medición de pisos subidos o temperatura al dormir – como tenemos en Fitbit, por ejemplo – no son evidentes. Lo bueno es que también podemos añadir un recordatorio para consumo de agua y pausas activas.

El equipo muestra de forma clara la información que generamos | Fuente: RPP

Una autonomía promedio. Para la configuración que establecí – 10% de notificaciones activadas para pocas apps, programación de “no molestar”, vibración alta y brillo en nivel 3 o intermedio – el equipo ha superado la semana de uso. Comencé a usarlo con el 87% de batería y ha consumido 83% en mi prueba. Si hubiese tenido al equipo cargado al 100%, seguramente hubiese llegado a los 9 o 10 días de uso ininterrumpido, durmiendo con el equipo puesto para medir mii actividad de sueño. No es la mejor autonomía del mercado, pero más de una semana de uso es un buen signo. Ojo: con solo 10 minutos de carga ya tenemos la mitad de la batería completa.

Comencé a cargar la Band 6 a las 5:06 de la tarde con 4% | Fuente: RPP

A los 17 minutos de carga ya estábamos casi en 70% | Fuente: RPP

Las ausencias. No tenemos GPS, por lo que deberás llevar el smartphone contigo en todo momento para mejorar el registro de actividades. No tenemos posibilidad de interactuar con las notificaciones, aunque eso ya lo dijimos en la reseña del Watch Fit. Hay demasiadas limitaciones en el campo “Smart” como para señalar que este equipo va a complementar tu interacción. No, vas a tener que usar el teléfono varias veces. Además, solo tenemos 10 rutinas de ejercicios añadidas al sistema, una limitación considerando que bandas similares añaden una enorme cantidad de actividades.

Tenemos control de música con cualquier plataforma | Fuente: RPP

Es un equipo ideal para los que quieren medir su actividad cardíaca y el sueño a bajo costo | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Creo que es un equipo más cercano al monitoreo de la salud y que, por extensión, puede ser usado en actividades deportivas. Si yo fuese deportista no iría por esta banda, pero sí la consideraría si tuviese que pensar en algo que me ayude a monitorear mi ritmo cardíaco o conocer mis hábitos de sueño, actividades más cotidianas. Frente a la popular Mi Band de Xiaomi, tenemos una pantalla más grande para interacción y un hardware más fácil de manipular. Honor se la juega en un segmento que ha comenzado a popularizarse, sobre todo en una gama de precios que podrían llevarte a ahorrar unos soles para conseguir una Mi band de Xiaomi o invertir un poco más para la Watch Fit de Huawei. Punto medio el de esta Band 6. Ir por ella implica estudiar muy bien la oferta.

* Equipo cedido por Honor Peru desde el 3 de abril hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 239 soles.

