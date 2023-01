NIUSGEEK pone a prueba al Logitech G733 | Fuente: RPP

El mercado de accesorios gaming sigue siendo un pozo atractivo para las compañías, y parece que es una tendencia que no se revertirá en mucho tiempo. Sin embargo, la pandemia ha provocado que mucha gente busque dispositivos que puedan alternar, sin problemas, entre todos lo ámbitos posibles, y que usemos el mismo equipo para todo: ocio, trabajo, educación, gaming, comunicación. En ese contexto, NIUSGEEK pone a prueba un headset que parece atravesar esas áreas: esta es nuestra opinión sobre los Logitech G733.

Estas son las especificaciones del Logitech G733:

LOGITECH G733 PESO 278 g TIPO 20 Hz-20 kHz DRIVER PRO-G 40 mm IMPEDANCIA 39 ohmios (pasiva), 5 kilohmios (activa) RESPUESTA DE FRECUENCIAS 20 Hz-20 kHz AUTONOMÍA HASTA 29 HORAS - volumen al 50% y sin RGB - CONECTIVIDAD INALÁMBRICA HASTA 20M CONECTOR USB MICRÓFONO CARDIOIDE 6MM 100 Hz - 10 kHz SENSIBILIDAD 87,5 dB SPL/Mw

Aspi luce el headset G733 con el micrófono puesto y el RGB encendido | Fuente: RPP

Esto es lo que debes saber del equipo:

Un look más “gamer” y agresivo, pero ligero. El diseño es realmente agresivo, frente a modelos como el HyperX Cloud Flight S o el mismo Logitech G Pro X. Tenemos un acabado en plástico resistente en la vincha, el micrófono y el propio sistema de audio, aunque el viaje de estas bocinas es bastante corto, pues dependen de una banda elástica para otorgar la altura correcta. Esto podía ser un problema para los microajustes o la regulación más veloz de alturas, pero en condiciones regulares no resulta un problema al ajustar a otras alturas. Lo bueno es que, pese a la pomposidad, son realmente ligeros.

La vincha elástica ayuda al micro ajuste, debido a la vía corta de los audífonos | Fuente: RPP

así se ve el sistema de agarre de la vincha elástica sobre la cabeza | Fuente: RPP

Minimalismo en los botones. Contrario a la extravagancia del diseño – y eso que aun no menciono las tiras RGB en cada lado –, el sistema de interacción es realmente reducido, en comparación con los Cloud Flight S. En este caso, solo tenemos 3 botones junto al puerto USB-C de carga: un botón de MUTE/UNMUTE, la rueda de volumen y un notificador de batería. No tenemos control multimedia, así que considera tener un acceso directo a tu música si usas este headset durante sesiones de estudio o trabajo. En mi caso, el teclado G815 integra eso, así que todo bien.

Al lado izquierdo tenemos el botón MUTE, la rueda de volumen y el botón de encendido/nivel de batería. | Fuente: RPP

La hiper personalización. Si bien el diseño grita en todo momento GAMING, hay más detalles para la personalización del producto. Para darle el acabado singular a estos G733, contamos con la plataforma G Hub que nos permite cambiar el color y el estilo de las luces RGB laterales. Ojo que estas luces podrían aparecer a los lados de tus gafas en algún momento por rebote de luz, pero en mi caso nunca los noté ni resultaron un fastidio. Con G Hub no solo podemos cambiar el color de las luces LED – dos por cada audífono en la misma tira -, sino que podemos darle una velocidad de aparición y hasta combinar los colores con nuestro teclado o darle una velocidad distinta a cada parte del headset. Ojo que, además de estos colores, la oferta de Logitech en este producto agrupa cinco colores distintos. El nuestro de prueba vino en blanco y se adapta mejor a la gama de colores.

En la app G Hub puedes emparejar las luces de tus periféricos en un solo sentido | Fuente: RPP

La tecnología Blue como respaldo. Junto con G Hub, tenemos acceso a BLUE, la tecnología de micrófonos adquirida por Logitech hace algunos años y que añade a productos como los G Pro-X y el Blue Yeti X. En este caso, el micrófono articulado permite el uso de esta suite para añadir plugins y banda de ecualización a nuestra voz, la misma que se mantendrá en transmisiones de OBS o YouTube. Suelo usar este headset para conversaciones en Teams o Zoom – ojo que cuando apagas el micrófono en estos entornos en la pantalla aparece tu micrófono como apagado, así que es un punto a favor de Logitech -, y el pluging broadcaster ayuda mucho a potenciar la voz. Te recomiendo escuchar nuestra prueba de audio incluida en esta nota.

La interfaz de G Hub en Blue Voice permite ajustes completos al micrófono | Fuente: RPP

El brazo del micrófono es muy flexible | Fuente: RPP

Your browser doesn’t support HTML5 audio AUDIO: Así suena el micrófono Blue del Logitech G733 | Fuente: RPP

Comunicación inalámbrica. En este modelo G733, Logitech añade un dongle USB para la conexión inalámbrica. He podido moverme en casa hasta una distancia de 10 metros y con dos paredes de por medio, y no perdí señal. Ya cuando había más elementos entre el reciever y el headset la señal decaía, pero en distancias normales – un cambio de cuarto o una ida rápida al baño con el micrófono apagado – la conexión es muy estable. Gracias a la tecnología LightSpeed añadida al equipo, podemos usar este G733 con un PS4 o una consola Switch conectada a un dock con entrada USB-A.

Este es el dongle responsable de la conexión de audio y la sincronización de luces | Fuente: RPP

¿Qué tal suena? Aquí hay tres elementos: entretenimiento, juegos y llamadas. En el caso de la música y videos, los graves no son tan firmes como en el G Pro-X – puede ser por el aislamiento pasivo de los cascos, y ahí el G Pro-X tiene una mejor presión contra la cabeza – pero la música no distorsiona casi nunca. Para videos, el paneo es correcto y la distancia de objetos en referencia a la imagen sobresalía. Eso sí, es un sistema compatible con DTS cuando activamos el 7.1, y cada salida virtualizada en los cascos puede ser regulada desde G Hub. En el caso de los juegos, activar el 7.1 ayuda mucho al tema envolvente, aunque su nivel de salida no es tan alto. La mezcla ente juego y voz no ayuda mucho, pues debes buscar ese punto dulce entre la salida del juego y tu propia voz. Respecto a las llamadas, todo va como una mantequilla, y la voz se escucha firme.

El puerto USB-C permite carga directa al equipo para lograr una autonomía de hasta 20 horas con todo encendido | Fuente: RPP

Vida larga y un puerto actual. En este caso, Logitech nos da una autonomía teórica de hasta 29 horas sin RGB y unas 20 con las luces encendidas. En verdad, una jornada habitual de trabajo debería, cuanto menos, darnos 4 días de uso antes de cargarlo por su cómodo puerto USB-C.

El equipo parte de 650 soles en el mercado local | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Sí, y por varias razones. Su precio de salida al mercado es de 650 soles, y en Amazon puedes encontrarlos a un costo menor. Por ese valor, tienes una tecnología adicional para ajustar la calidad del micrófono, lo que te da una mejor herramienta para videollamadas, videos en casa o streaming. Tienes un headset que puedes usar en PC y otras consolas, además de tener compaternidad con DTS 7.1 y conectividad inalámbrica. Por último, la conveniencia de pocos botones ayuda a que te concentres menos en la parte que estás tocando para activar o desactivar cosas. Y, no menos importante, tenemos un conector USB-C. Si el diseño te parece discutible, puedes ir por los G Pro X. Pero ve por ellos, pues hay diferenciales a tomar en cuenta.

* Equipo cedido por Logitech Perú desde el 13 de noviembre de 2020 hasta la publicación de la reseña

