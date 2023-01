El audífono mantiene un precio de 24 dólares en el mercado peruano. | Fuente: RPP Noticias

Una de las principales características de los periféricos gamers es que sus precios son más altos que el promedio. Por eso, encontrar algún producto de menor precio a los 100 soles pone en duda su calidad y diseño, ya que estamos acostumbrados a que "a mayores precio, mejor calidad".

Tras la reseña del Alnitak TKL Black Edition, VSG Latinoamérica nos compartió el audífono Kuiper, una alternativa económica para los auriculares dedicados a gamers. Y decimos económica porque solo cuestan 89 soles (24 dólares) en un sector donde veteranas marcas mantienen productos desde los 150 soles (40 dólares). ¿Un riesgo o de los mejores calidad-precio del mercado?

Especificaciones

Rango de frecuencia del altavoz: 20Hz - 20KHz

Impedancia del altavoz: 32Ω

Sensibilidad del altavoz: 108dB ± 3dB

Iluminación: Led verde constante

Material de los pad: Espuma

Conectividad: TRRS 3.5mm / USB

Potencia máxima de alimentación: 20mW

Controlador de volumen: Auricular izquierdo

Control de silencio: incluido en el micrófono

Cable Trenzado: 2m

Filtro anti-pop: Si

Forma de los pads: Elipse

Rango de frecuencia del micrófono: 100Hz - 10KHz

Diámetro del altavoz: 50mm

Sensibilidad del micrófono: -54dB ± 2dB

Material de construcción: ABS + Metal

Peso: 341g

Tamaño del micrófono: 6mm x 5mm

Patrón polar del micrófono: Omnidireccional

Impedancia del micrófono: 2.2kΩ

Diseño

Kuiper es un audífono de diadema que cuenta con una construcción de plástico ABS y metal en sectores específicos. Uno de los mi preferidos son los laterales de las almohadillas, donde se marca el logo de VSG internamente.

Mantiene un característico color verde como color predominante en los detalles, los cuales resaltan con la luz RGB y el cable trenzado de hasta dos metros, una bendición para cualquier tipo de setup gamer.

Contamos con una conexión jack de 3.5 mm y un adaptador dividir el conector a audífono y micrófono independientes. El cable USB funciona para activar los leds.

En general, su diseño es sencillo, considerando también que es un artículo que trata de no escatimar en costos por su precio de venta. Pese a ello, no luce para nada mal.

El audífono luce bien en cualquier setup. | Fuente: RPP Noticias

Desempeño

El Kuiper ha resultado muy cómodo en mi cabeza, a pesar de tener sesiones largas de hasta 10 horas laborales. No aprieta (aunque algunos lo prefieran de manera contraria) y se ajusta a los distintos tamaños. Eso sí, las almohadillas de espuma sí llegan a hacer sudar con el tiempo, pero nada de qué preocupar o que no harían otros productos.

Ya en desempeño técnico, el audio arrojado por el auricular es bueno, con un gran balance entre agudos y bajos. No contamos con 7.1, pero sin que esto sea una desventaja (incluso tenerlo no significa que sea una ventaja).

El punto más fuerte de Kuiper es su micrófono. Para su precio, es uno de los mejores del mercado en el sector de la gama baja/media. Evita la captación del ruido ambiental con el filtro anti-pop, aunque no al 100% y con cierta saturación, y tus compañeros de videollamadas podrán escucharte clara y fuertemente. Me encuentro a gusto con él ya que no esperaba este desempeño.

Pese a ello, el micrófono tiene un botón de encendido/apagado que va internamente donde se coloca el filtro, un proceso incómodo para el uso.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Pequeña prueba de audio con el micrófono de Kuiper. | Fuente: RPP Noticias

Conclusiones

Por 89 soles, el auricular VSG Kuiper es una excelente opción para ingresar a los periféricos gamers. Con un sonido decente, pero con un micrófono sobresaliente, es una alternativa barata, pero con calidad, para el uso en juegos de PC y hasta consolas. Eso sí, no cuenta con gran gama de RGB y te recomiendo, si lo compras, ser cuidadoso con su uso (evitar caídas o cambios bruscos en la dirección del micrófono) para evitar un corto tiempo de vida.

La reseña fue realizada con un unidad Kuiper entregada por VSG Latinoamérica.

