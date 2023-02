NIUSGEEK tiene a prueba a la Mi Band 6 | Fuente: RPP

Con cada nueva versión de la Mi Band, Xiaomi demuestra que sigue siendo la primera opción de compra en el segmento “smartband”. Si no es esta, es la 5 o la 4, pero sigue siendo la Mi Band. Sin embargo, este año la competencia se ha vuelto más intensa, y hemos tenido la oportunidad de revisar buenos equipos a un costo similar: la Honor Band 6, la Huawei Watch Fit o el propio Realme Watch S. En este mercado tan copado, ¿Xiaomi aun mantendrá la ventaja? NIUSGEEK lo descubre en esta nueva reseña.

De izquierda a derecha: las Mi Band 3, 4, 5 y 6 | Fuente: RPP

Estas son las especificaciones de la Xiaomi Mi Band 6:

XIAOMI MI BAND 6 TAMAÑO 47.4 x 18.6 x 12.7mm PESO 12.8 gramos PANTALLA AMOLED 1.56" 486x152 326ppp 450 nits SENSORES PPG | SpO2 | Acelerómetro y giroscopio BATERÍA 125 mAh | hasta 14 días según Xiaomi CONECTIVIDAD BT 5 | carga mediante pines RESISTENCIA 5 ATM | Protección de vidrio templado COMPATIBILIDAD Android 5 | iOS 10 FUNCIONES 30 modos de fitness 6 modos de detección automática Seguimiento de SpO2 Seguimiento del sueño Ejercicios de respiración Monitoreo de estrés Seguimiento de la salud femenina PAI (Inteligencia de actividad personal) Alertas inactivas Obturador remoto de la cámara

Estas son las cosas que debes saber sobre la Mi Band 6

La pantalla de la Mi Band 5 - izquierda - tiene un espacio para el botón. Ahora, ese espacio está integrado al panel de la Mi band 6 - derecha - | Fuente: RPP

El mismo chasis. Es una de las cosas que me gustan de Xiaomi. Con cada generación, la alteración del modelo base es muy pequeña, y la retrocompatibilidad de los accesorios se mantiene. En la misma estructura de la Mi Band 5, Xiaomi ha sido capaz de replantear la pantalla AMOLED y darle una extensión de borde a borde, aunque dejando un contorno algo grueso. Por los lados y en la parte interna, las semejanzas con el modelo del año pasado son evidentes, incluso con el Mi Band 4. El frontal es el salto. Dato adicional: las correas de la MB5 son compatibles, al igual que su cargador.

Las imágenes son más intensas en el panel y los bordes son más anchos | Fuente: RPP

El emocionante futuro de Mi Band. Con esta nueva versión, Xiaomi asienta la base para el siguiente paso obligatorio en el formato: la reducción paulatina de bordes. Este es el primer intento de la firma para obtener un panel “100% utilizable” reemplazando el clásico botón inferior separatista que heredamos desde la Mi Band 2 por un sistema bajo panel. Sin embargo, Xiaomi no añade un sensor de ambiente, por lo que tú mismo debes regular la intensidad de la pantalla.

El orden de los sensores ha cambiado un poco pero tenemos el mismo sistema magnético de carga | Fuente: RPP

El impacto inicial: la autonomía. Es la primera vez que he usado una Mi Band que consume energía rápidamente, y asumo que el panel es el responsable. Sus 125 mAh cargan en 2 horas, pero las funciones habituales de notificación y la mayo extensión de pantalla consumen esa energía en un promedio de 10 días, algo lejos de mis típicos récords de 25 días. Quise creer que es este periodo de prueba el culpable, pero parece que hablamos de un desgaste del 10% cada día, por lo que deberías ajustar el brillo, la periodicidad del trabajo de los sensores y las notificaciones para extender a las dos semanas ofrecidas inicialmente. Ojo, no está mal, pero no es lo que uno espera en Xiaomi. Se entiende que el cambio de formato impacte. Debe ser eso.

En el menú entran más íconos que en la Mi Band 5 | Fuente: RPP

Un software por pulir. La buena noticia es que las notificaciones pueden ser desplegadas y revisadas de mejor manera gracias a la extensión vertical del panel. Lo malo es que el menú de opciones es desplazable y no se ve todo el texto en pantalla, por lo que verás opciones “mordidas” o incompletas que se moverán para mostrar todo el texto. Por otro lado, los gestos han mejorado en reconocimiento, pero solo podemos ir hacia atrás con un swipe hacia la derecha, desaprovechando el otro borde.

Contamos con un cuantificador de pasos y otros sensores | Fuente: RPP

El trabajo complementario de la app. El Mi Fit sigue siendo el anclaje necesario para convertir a “Smart” la actividad registrada por la Mi Band 6. Desde aquí podremos escoger nuevos watch faces, configurar las pantallas que queremos priorizar y ordenar el menú deslizable. También podemos conectar los accesorios de Xiaomi para el control de la salud, como balanzas bluetooth, y compartir la métrica con Google Fit. Te recomiendo revisar las opciones de notificaciones para ajustar qué información deseas recibir en la smartband y así no agotar tanto la batería.

También podemos controlar la música y el volumen de las canciones | Fuente: RPP

Monitoreo de actividades. Para control de pasos, la Mi band es excelente y muy precisa. En este caso, el monitoreo de oxígeno en la sangre va mejor que en la generación anterior, sobre todo en rapidez. El ritmo cardiaco puede ser evaluado en intervalos de 1, 5, 10 o 30 minutos, pero la frecuencia más corta consume más batería. Si lo tuyo es un control ocasional, considera eso para darle más vida al equipo.

El sleep score ahora integra un monitoreo de la respiración mientras dormimos | Fuente: RPP

Más control del sueño. Esta nueva versión de Mi Band añade control de la respiración durante las fases de sueño, un nuevo parámetro de medición que permite interpretar la calidad de nuestra respiración y nuestros hábitos diarios. La app incluye una serie de recomendaciones para mejorar este índice, como dormir del lado habitual de la cama, evitar el alcohol antes de descansar, una sesión de ejercicios y perder peso. Además, la MB6 hereda el análisis de siestas y una observación más profunda de los destinitos niveles de sueño.

Esta Mi band 6 mejora el desempeño del medidor SpO2 de la generación pasada | Fuente: RPP

¿Y qué tal funciona? Pues dentro del promedio, no deja de ser una Mi Band. La respuesta vibratoria es un poco más amable que en otras versiones, la pantalla se ve bien bajo el sol y el equipo se adapta bien a la curva del brazo. Ya en temas de rendimiento, mantiene la conexión al smartphone, pero carece de GPS propio. Los registros son bastante precisos para un hábito regular, pero la medición a detalle ya escapa al formato. Un monitoreo más exhaustivo de actividad cardiaca, GPS y más datos almacenados es potestad de marcas con más experiencia – como Garmin o Fitbit – pero bajo otros costos.

Además de las rutinas de ejercicios, se incluye datos como e clima | Fuente: RPP

Lo que debería mejorar. Lo primero es una renovación de la interfaz aprovechando el nuevo espacio vertical, más gráfica y con menos texto horizontal. Creo que Xiaomi debería incluir un sistema de optimización preajustada, con el que el usuario escoja qué información quiere obtener en base a pre-ajustes desde la app que, automáticamente, configuren el equipo a lo que realmente necesitamos y no tener que jugar con los parámetros para encontrar el sweet spot entre rendimiento y autonomía tan a la deriva. Si bien el espacio no permite añadir un sensor ambiental para graduar la intensidad de la pantalla, una página adicional para una graduación rápida – así como música, clima y otras – podría ayudar a reducir los 4 pasos a dos.

La correa que tenemos es de la Mi band 5 comprada en Aliexpress | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Con este equipo, Xiaomi salda las deudas de una MB5 que no fue revolucionaria, si comparamos el salto entre la MB3 y la 4. No esperes la asesoría profunda de Fitbit Premium o la inteligencia de un Watch3 de Samsung, pero tendrás un equipo que sabe mantener su relación “calidad/precio” y que sigue añadiendo funciones como la medición de oxígeno en sangre y minutos activos. Si buscabas un reemplazo para tu Mi Band 4, notarás la diferencia de luminosidad y precisión de sensores. Si vienes de la 5, la pantalla será lo distinto. Pese a esos cambios medidos, sigue siendo “la vieja confiable” que te voy a recomendar. Ve por ella.

* Equipo cedido por Xiaomi Perú desde el 4 de mayo hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 229 soles.

