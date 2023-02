Insta360 anuncia su nueva One X2 | Fuente: Insta360

Hay ganas de regresar a disfrutar de los beneficios de un mundo más libre, y uno de los dispositivos que más ganas tenemos de probar son las cámaras de acción. Hasta el lanzamiento de la GoPro Hero 9 Black, no había muchos competidores a la altura para registrar nuestras aventuras. Ahora, la marca china Insta360 ha decidido dar el golpe antes de fin de año, y ha presentado su nuevo modelo One X con mejoras considerables. Esta es la One X2.

El modelo original tenía buen sistema de lentes en 360 grados y un gran manejo del reframing, la posibilidad de configurar el plano en un gran conjunto de imágenes luego de disparar el video. Sin embargo, hubo varios problemas: el paso de datos a la PC y el smartphone, la gestión de los archivos y la vida de la batería. Además, el equipo no era tan “inteligente” para aprovechar la calidad de imagen, y tenía varias limitaciones. Aquí hablamos de una renovación de casi todo lo que hemos visto de ese primer modelo.

En concreto, hablamos del espíritu de la One R presentada en el CES 2020, pero dentro del cuerpo de la One X de hace un par de años. Casi todo el soporte de funciones que se incluyeron en la cámara modular de Insta360 aparecen en este nuevo X2. Sin embargo, hay algunas diferencias respecto al modelo X:

La cámara tiene una protección IPX8 que le permite llegar hasta 10 metros de profundidad sin necesidad de un case protector, lo que la hace ideal para buceo y surf. Eso sí, la poca luz disponible bajo el agua no permite un stitching correcto de imágenes si usas el equipo sin el case.

Ahora puedes usar el Apple Watch como viewfinder | Fuente: Insta360

Esta nueva versión es compatible con el Apple Watch, para usarlo como viewfinder y agregar estadística del GPS, velocidad, altitud y todo tipo de información.

La One X2 incluye un sistema ambisónico de grabación de audio, y así aprovecha los datos generados en el entorno 360 con sonido direccionado y un mejor sistema anti-parpadeo para luces de 50 o 60hz. Esto viene complementado por una batería más grande que el modelo anterior, mejorada hasta un 55%.

Junto a su famoso sistema de “Selfie stick oculto”, que esconde el soporte de manera eficiente en el video, y el reencuadre en el video de 5.7K, esta segunda versión nos trae mejoras en cada parte del proceso de grabación e importación del footage.

Freeze frame. Con este sistema, la cámara puede congelar la imagen y reencuadrar el disparo en cámara ultra lenta.

Ahora podemos controlar la cámara mediante comandos por voz | Fuente: Insta360

Control por voz. Esta nueva versión permite la grabación a través de un comando por voz emitido por el usuario, y si estamos muy lejos podemos conectar Airpods para controlar la cámara o grabar el audio.

Cámara Web y transmisión en vivo. Esta nueva versión cuenta con función RTMP para iniciar transmisiones a Facebook o YouTube con una simple configuración, y también puede ser usada como webcam en Zoom y otras plataformas que usen el plug in de Insta360.

Esta nueva versión incluye un panel a color que reemplaza al monocromo de la edición anterior | Fuente: Insta360

Steady Cam. Usando uno de los dos lentes, podemos estabilizar la imagen en todo momento, para paseos suaves y caminatas sin sobresaltos.

FlowState. Esta nueva función estabiliza el equipo con algoritmos de inteligencia artificial, logrando una imagen horizontal en todo momento.

Hay una serie de accesorios que se ofrecen unto a la Insta360 One X2 | Fuente: Insta360

Nivelación de horizonte. Este nuevo modo permite capturar imágenes mientras giramos la cámara, pero siempre mantendrá el horizonte balanceado. Ideal para contenidos un poco más arriesgados.

Nuevas herramientas de clonación. Clone Trail y Clone Shadow te permiten multiplicar tu presencia en todo el video, con ayuda de la inteligencia artificial dentro del equipo.

El precio de venta de la nueva Insta360 One X2 es de 429.99 dólares en tiendas especializadas y la web de Insta360.