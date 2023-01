Así lucen los JBuds de JLab Audio | Fuente: JLab

Ya habíamos tenido la oportunidad de probar los Frames Alto, la propuesta de audio no invasivo de Bose que añadía un sistema de audio a gafas de sol. Si bien es un concepto interesante, solo puedes usar ese equipo para el entretenimiento y los lentes con prescripción – como en mi caso – resultarían carísimos. Pensando en eso, la firma de audio JLab ha anunciado la disponibilidad de los JBuds, un recurso que se adapta a cualquier par de lentes.

A diferencia de unos “buds” tradicionales, este equipo no ingresa a tu oído como unos Airpods o los Galaxy Buds. En este caso, los JBuds vienen diseñados con un clip para los brazos de las gafas, lo que permite no perder detalles sonoros del entorno, mantenernos pendientes de lo que ocurre alrededor, no tener contacto de ningún tipo con estos implementos y usarlos con cualquier tipo de anteojos.

Para este modelo, JLabs Audio añade protección IPX4 para evitar un daño mayor al contacto con el agua. Además, puedes usar solo uno o los dos en estéreo, gracias a la tecnología Dual Connect de la casa.

Este es el empaque que ofrece JLab por 50 dólares | Fuente: JLab

En el chasis de los JBuds nos encontramos con controles para contestar, rechazar o colgar llamadas, ajustar el volumen del audio y añadir frecuencias graves.

“Además del precio, uno de los mayores defectos que vimos fue el diseño de las gafas y cómo se integraron los componentes de audio. Sus ópticas y marcos no coincidían con un producto típico que no es de audio de $ 200- $ 250”, menciona el CEO de JLab, Win Cramer. “Puedes colocar los JLab JBuds en cualquier marco que tengas, sin temor a usar los mismos anteojos que la persona de al lado”.

Entre las características de los JBuds, destacan las 8 horas de autonomía, dos bocinas de 2mm en cada unidad, compatibilidad con AAC y SBC, una impedancia de 22 ohmios, un sistema magnético de carga por USB, micrófono en cada uno de los equipos, batería de 120 mAh que logran la carga completa en dos horas, un rango de 10 metros de uso, 11.7 gramos de peso y dos años de garantía.

Estos JBuds estarán disponibles en el segundo trimestre del 2021 a 50 dólares.

Te sugerimos leer