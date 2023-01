El desarrollo del SO ya está en proceso. | Fuente: Composición

Facebook está desarrollando un nuevo sistema operativo para proveerlo a su hardware de realidad virtual Oculus y Portal.

De acuerdo con un informe del periodista de Alex Heath, de The Information, la compañía no quiere que sus avances dependan de Android, por ende, de Google, por lo que ha encargado a Mark Lucovsky, coautor del sistema Windows NT, el desarrollo de este SO.

Este movimiento responde a distintos motivos, pero el más importante es tener un propio sistema le brinda mayor libertad, privacidad y seguridad de los datos a la compañía para con sus usuarios, puntos que han sido criticados fuertemente a los responsables de Facebook.

El hardware que viene siendo desarrollado por Facebook no solo quiere quedarse en el VR, sino que buscará integrar el cerebro y las computadoras por sensores. Hace poco adquirió a CTRL-labs, una empresa que investiga cómo controlar computadoras reconociendo los impulsos eléctricos del cerebro a los músculos de la mano.

En el caso de Huawei, el desarrollo de su sistema operativo HarmonyOs está destinado para, en primer lugar, televisores. Sin embargo, ante la posición de EE. UU. frente la empresa china por presunto espionaje, lo mantienen de reserva para sus equipos móviles en un futuro.

