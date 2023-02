La profesora puertorriqueña se quejó de la falta de interés de muchos alumnos. | Fuente: Facebook / Frances Sánchez

La profesora puertorriqueña Frances Sánchez expresó su frustración en Facebook sobre la crisis que viven los educadores.

En una transmisión en vivo, la profesora de teatro aseguró que tiene estudiantes que se han conectado a las clases a distancia desde agosto.

La educadora asegura que esto destapa un problema social. “La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro o cinco años. Esta generación no le interesa aprender”, aseguró.

Para Sánchez, primera un desánimo y desinterés. “Nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso a tan altos niveles como ahora. Esto es una problemática social, es una cuestión más cultural, generacional”, lamentó.

La profesora pidió que el gobierno tome acciones para lograr que los padres o encargados de los alumnos asuman su responsabilidad.

El video de la profesora superó las 300 mil vistas en Facebook desde su publicación el 10 de noviembre.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer