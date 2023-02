La red social ha sido muy neutral ante este tipo de contenidos. | Fuente: Unsplash

Este lunes, el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que sus redes sociales prohibirán todo contenido que niegue o distorsione el Holocausto.

A través de una publicación de blog, Facebook comunicó que estaba actualizando su política de incitación al odio para evitar que sigan floreciendo estas posturas en ella.

Este cambio es importante debido a declaraciones pasadas de Zuckerberg, en la que se negaba a tomar medidas contra tal retórica.

"Soy judío y hay un grupo de personas que niegan que haya ocurrido el Holocausto. Eso me parece profundamente ofensivo", dijo el director ejecutivo Mark Zuckerberg a Recode en julio de 2018. "Pero al final del día, no creo que nuestra plataforma deba eliminar eso porque creo que hay cosas en las que diferentes personas se equivocan".

Ahora, piensa diferente: “Mi propio pensamiento ha evolucionado a medida que he visto datos que muestran un aumento de la violencia antisemita, al igual que nuestras políticas más amplias sobre el discurso del odio. Trazar las líneas correctas entre lo que es y lo que no es un discurso aceptable no es sencillo, pero con el estado actual del mundo, creo que este es el equilibrio correcto".

"Existe una variedad de contenido que puede violar estas políticas, y llevará algún tiempo capacitar a nuestros revisores y sistemas sobre la aplicación", escribió la vicepresidenta de política de contenido de Facebook, Monika Bickert. "Estamos agradecidos con muchos socios por sus aportes y franqueza mientras trabajamos para mantener segura nuestra plataforma".

Mientras tanto, parece que el contenido de negación del Holocausto en Facebook no solo sigue existiendo, sino que sigue floreciendo. Un estudio reciente, publicado en agosto por el grupo de expertos británico Institute for Strategic Dialogue, encontró que Facebook "promueve activamente" el contenido de negación del Holocausto a los usuarios que previamente habían interactuado con dicho material en la plataforma.

