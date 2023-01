De acuerdo con una extrabajadora, Facebook prioriza la actividad de los países ricos en política. | Fuente: Unsplash

Una investigación ha señalado que Facebook elige de manera selectiva a los países y políticos para su acción en las campañas políticas, dejando sin prioridad a informes de regiones como América Latina.

Una investigación de The Guardian basada en documentos internos y el testimonio de una ex científica de datos de Facebook, Sophie Zhang, muestra cómo la compañía elige de manera selectiva tomar medidas en esta actividad.

Mientras Facebook se mueve rápido para actuar en el caso de países ricos como Estados Unidos, Corea del Sur o Taiwán, los reportes de países como Afganistán, Irak, México y gran parte de América Latina son dejados de lado o “ignorados”, según el estudio.

“Se está haciendo mucho daño en Facebook al que no se responde porque no se considera un riesgo de relaciones públicas suficiente para Facebook”, dijo Zhang a The Guardian. “El costo no corre a cargo de Facebook. Es soportado por el mundo en general en su conjunto".

Trols en acción

Zhang se refiere al uso de Pages (Páginas) para crear simpatizantes falsos utilizados por los gobiernos para parecer populares y criticar a los oponentes.

Aunque Facebook prohíbe a las personas operar más de una cuenta, cualquier individuo puede crear varias páginas con resultados similares. Las páginas se utilizan generalmente para representar empresas, organizaciones benéficas, organizaciones sin fines de lucro u otras organizaciones, pero se pueden cambiar fácilmente para que parezcan cuentas individuales.

Un caso que utilizó esta laguna jurídica tuvo lugar en Honduras, donde los administradores que operaban la página de Facebook del presidente del país, Juan Orlando Hernández, crearon cientos de páginas para dar me gusta a sus propias publicaciones y crear la apariencia de apoyo popular. (La elección de Hernández en 2017 fue ampliamente criticada por fraude).

De manera similar, en Azerbaiyán, que ha experimentado años de gobierno autoritario bajo el presidente Ilham Aliyev, el partido gobernante utilizó páginas ficticias para acosar a los políticos de la oposición y criticar las noticias de los medios independientes.

Sophie Zhang, quien trabajó en el equipo de integridad de Facebook para identificar dicha actividad falsa, fue despedida por Facebook en septiembre de 2020 por un "desempeño deficiente". En un memo que compartió en su último día, describió cómo había encontrado "múltiples intentos descarados de gobiernos nacionales extranjeros de abusar de nuestra plataforma a gran escala para engañar a su propia ciudadanía".

Cuando Sophie Zhang denunció este tipo de redes de páginas falsas a sus gerentes, la respuesta de Facebook fue inconsistente. La compañía tardó en responder a algunos informes (tomó "casi un año" eliminar la red de Honduras y 14 meses para eliminar la campaña de Azerbaiyán) e ignoró otros que Zhang encontró, por ejemplo, en Bolivia y Albania.

Solo en marzo, Facebook señaló que había eliminado granjas de troles en distintos países del mundo.

