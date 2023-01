Facebook está presente en millones de móviles en el mundo. | Fuente: AFP

Las redes sociales ocupan gran parte del tiempo en el día de los usuarios, formando en muchos casos hasta una adicción. Esto, que puede variar en las personas, es consecuencia de un plan armado por las propias cabezas de ellas y en Facebook fue así, según un exempleado.

Tim Kendall, director de monetización de Facebook entre el 2006 y 2010, habló ante el Congreso de EE. UU. como parte de una audiencia del subcomité de Comercio de la Cámara de Representantes para hablar sobre cómo estas plataformas contribuyen al contenido extremista y radical. Y dejó un par de anotaciones importantes, según el reporte de Ars Technica.

"Los servicios de redes sociales que yo y otros hemos construido durante los últimos 15 años han servido para destrozar a la gente con una velocidad e intensidad alarmantes", dijo Kendall en su testimonio de apertura (que puedes leer aquí). "Por lo menos, hemos erosionado nuestro entendimiento colectivo; en el peor de los casos, me temo que nos estamos empujando al borde de una guerra civil".

En parte de su declaración, compara a Facebook con la industria del cigarro:

Las empresas tabacaleras inicialmente solo buscaban hacer que la nicotina fuera más potente. Pero finalmente eso no fue suficiente para hacer crecer el negocio tan rápido como querían. Y entonces agregaron azúcar y mentol a los cigarrillos para que pudiera retener el humo en sus pulmones por períodos más largos. En Facebook, agregamos actualizaciones de estado, etiquetado de fotos y me gusta, lo que hizo que el estado y la reputación fueran primordiales y sentó las bases para una crisis de salud mental en los adolescentes.

Permitir que la información errónea, las teorías de la conspiración y las noticias falsas florecieran era como los broncodilatadores de Big Tobacco, que permitían que el humo del cigarrillo cubriera más superficie de los pulmones. Pero ese contenido incendiario por sí solo no fue suficiente. Para seguir aumentando la base de usuarios y, en particular, la cantidad de tiempo y atención que los usuarios prestarían a Facebook, necesitaban más.

Posteriormente de estas declaraciones, afirmó que, actualmente, no hay manera alguna para detener esto, más que por sanciones.

"No hay ningún incentivo para detener [el contenido tóxico] y hay un incentivo increíble para seguir adelante y mejorar", dijo Kendall. "Simplemente no creo que eso vaya a cambiar a menos que haya sanciones financieras, civiles o penales asociadas con el daño que crean. Sin la aplicación de la ley, seguirán avergonzados por los errores y hablar de tópicos vacíos ... pero no creo que nada sistémico vaya a cambiar ... los incentivos para mantener el status quo son demasiado lucrativos en este momento".

Con anterioridad, otros trabajadores han denunciado este tipo de accionar, pero la empresa siempre ha negado esta intencionalidad.

