Patrisse Khan-Cullors atribuye a las redes sociales un papel decisivo en la revelación de la violencia contra los afroamericanos. | Fuente: AFP

Gran sorpresa ha causado la red social Facebook la tarde del jueves luego de no permitir a ningún usuario compartir un artículo periodístico sobre Patrisse Khan-Cullors, cofundadora del movimiento antirracista Black Live Matter (BLM).

Este jueves, cualquier usuario que desee compartir la publicación del medio The New York Times sobre la compra de propiedades de Patrisse Khan-Cullors no podrá hacerlo.

Según se pudo constatar, Facebook señala que el enlace “infringe las Normas comunitarias” de la red social. Sin embargo, no hay mayor información al respecto.

Lo que dice Facebook. | Fuente: Facebook.

El artículo

Según la periodista Isabel Vincent de The New York Post, los registros de propiedad de Patrisse Khan-Cullors señalan que ella adquirió cuatro casas de lujos valorizadas en 3.2 millones de dólares en Estados Unidos entre los años 2018 y 2020,

Las compras se dieron en medio del crecimiento del movimiento social Black Lives Matter, el cual llegó a su punto máximo con el asesinato del afrodescendiente George Floyd por manos de la policía de Estados Unidos en 2020.

Fundada por Khan-Cullors y otra activista, Kailee Scales, la Black Lives Matter Global Network Foundation sin fines de lucro con sede en Oakland, California, se incorporó en 2017 y afirma tener sedes en los EE. UU., El Reino Unido y Canadá, y una misión “para erradicar la supremacía blanca y construir poder para intervenir en la violencia infligida a las comunidades afrodescendientes".

Por lo mismo, la noticia ha llamado la atención de activistas, los cuales han criticado la falta de transparencia de estas adquisiciones.

Black Lives Matter Global Network ha defendido las compras de Patrisse Khan-Cullors y ha señalado que han sido expuestos por una “guardiana de la derecha”. Afirman que no ha utilizado ningún donativo a la fundación para sus compras y que ella no mantiene ninguna compensación económica desde 2019.

"Si te llamas socialista, tienes que preguntarte cuánto de su dinero personal se destina a causas benéficas", dijo Newsome Hank Newsome, líder de Black Lives Matter of Greater New York al Post. "Es realmente triste porque hace que la gente dude de la validez del movimiento y pase por alto el hecho de que son las personas las que llevan este movimiento".

