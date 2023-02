La app aún está sujeta a moderar su contenido si es que no desea volver a ser prohibida en el país. | Fuente: Unsplash

Pakistán ha decidido dejar sin efecto la prohibición que impuso sobre la app de origen chino TikTok por contenido “inmoral e indecente”.

La Autoridad de Telecomunicaciones del país autorizó que la aplicación de videos vuelva al mercado bajo la condición que TikTok moderara los clips de acuerdos a las leyes del lugar y a sus “normas sociales”.

La eliminación se produjo días después de que el personal superior de TikTok se reuniera con la PTA para discutir qué podían hacer para poner fin a la prohibición. La agencia afirmó que prohibió la aplicación después de darle a la empresa "un tiempo considerable" para actuar.

"La restauración de TikTok está estrictamente sujeta a la condición de que la plataforma no se utilice para difundir vulgaridad / contenido indecente y no se abusará de los valores sociales. La PTA estará obligada a bloquear permanentemente la aplicación en caso de que no se cumpla dicha condición", afirmó la agencia.

TikTok se había instalado 43 millones de veces en Pakistán, según la firma de análisis Sensor Tower.

