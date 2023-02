De acuerdo con la demanda, la app mantenía conversaciones con 'incitaciones a la violencia'. | Fuente: Unsplash

Coalition for a safer web, un grupo sin ánimo de lucro, ha denunciado a Apple y ha exigido que elimine a Telegram de su tienda de aplicaciones al desempeñar “un papel serio en la incitación a la violencia” desde antes del asalto al Capitolio de EE. UU. por simpatizantes de Donald Trump.

La demanda fue presentada este domingo en el estadio de California y menciona que Telegram permite “conversaciones neonazis/nacionalistas blancos” y contribuye “a la incitación antisemita y antiafrodescendiente”.

Coalition for a Safer Web es un grupo no partidista que aboga por tecnologías y políticas para eliminar contenido extremista de las redes sociales, y el presidente de la coalición, Marc Ginsberg, es el ex embajador de Estados Unidos en Marruecos.

"Telegram se destaca por sí mismo como el super difusor [del discurso de odio], incluso en comparación con Parler", dijo Ginsberg en una entrevista.

La demanda equivale a una táctica de presión para que Apple actúe contra Telegram como ya lo ha hecho contra Parler, un sitio de redes sociales que se llenó de llamados a la violencia y la insurrección antes del asedio al Capitolio, según los investigadores. Tanto Apple como Google han arrancado Parler de sus tiendas de aplicaciones debido a sus políticas de moderación laxas.

La organización también planea demandar a Google.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer