Daniel Ek, CEO de Spotify | Fuente: Spotify

No es un momento fácil para la industria de la música, con una pandemia que liquida la posibilidad de giras y venta masiva de merchandising. Para los músicos, hoy es vital la generación de contenido en redes sociales que puedan monetizar, pero algunos mantienen posición contraria a la dependencia de una plataforma de streaming como Spotify. Para agravar el asunto, las palabras de Daniel Ek, CEO de la aplicación de música, podrían generar más problemas entre los artistas y la compañía.

En entrevista con Music Ally, Ek menciona que los músicos no deberían mantener un ritmo de producción dilatado para generar más dinero: “Aquí hay una falacia narrativa, combinada con el hecho de que, obviamente, algunos artistas que solían hacerlo bien en el pasado pueden no hacerlo bien en este panorama futuro, donde no puedes grabar música una vez cada tres o cuatro años y creer que eso será suficiente”.

Pese al mal momento de los músicos para monetizar sin salir de gira, Spotify ha crecido un 27% en suscripciones de pago, logrando 138 millones de usuarios a nivel global que pagan mensualmente por el servicio.

Estos son los resultados financieros obtenidos por Spotify en el Q2 2020 | Fuente: Spotify

Para Ek, los problemas actuales de los artistas es la poca predisposición del mercado a adaptarse: “Pienso de verdad que los que no funcionan bien en streaming son predominantemente personas que quieren lanzar música como solía lanzarse antes”. El Ceo de Spotify hace referencia a Folklore, el último álbum de Taylor Swift, para sustentar esta idea.

“Los artistas de hoy se están dando cuenta de que se trata de crear un compromiso continuo con sus fans. Hay que poner esfuerzo, crear una historia en torno al disco y mantener un diálogo continuo con tus fans Se trata de poner el trabajo, sobre la narración de cuentos alrededor del álbum y sobre mantener un diálogo continuo con tus fans”, mencionó al medio.

Te sugerimos leer