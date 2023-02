Prepara tu presupuesto para el pago mensual de servicios por streaming | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Artem Beliaikin

Recuerdo la época en que la única inversión que hacíamos para ver programas de televisión era comprar una TV. Con el tiempo, el cable y el streaming han provocado que esa idea de “TV gratuita” sea más lejana y que, pese a nuestros esfuerzos, el modelo por suscripción se haya vuelto un hábito. La pregunta es ¿cuánto vamos a pagar al mes por estos servicios?

Con esto no quiero destruir la idea de que los servicios de streaming son malos, o que la piratería salvará a la economía. Al contrario, creo que las propuestas de este tipo y que funcionan como deben funcionar tienen mayor valor a la larga, y las soluciones que implementan ayudan a que el consumo de contenido sea más grato hasta cuando no estamos conectados.

Ahora, hay que analizar el costo de estos servicios y calcular, en base a los paquetes disponibles, cuál es el gasto extra por usuario en estos casos. Esta lista te ayudará a evaluar la propuesta actual y armar tu “combo” de soluciones.

¿Cómo pagar estos servicios?

Hoy puedes usar tarjetas de débito, crédito o incluso PayPal para el pago de estos sistemas, así que lo más recomendable es contar con una cuenta de banco para el pago. Hay empresas operadoras que permiten el pago desde el recibo mensual, así que busca si tu operadora mantiene ese beneficio.

Los precios de Netflix en Perú

Estos son los precios de Netflix | Fuente: Netflix

En este caso, Netflix propone el acceso a su parrilla de contenidos propios y de terceros sin publicidad y con distintos paquetes que mejoran la calidad de transmisión desde la SD – 480p – hasta la 4K. Si sabes que una serie está en 4K, por ejemplo, no podrás verla en esa resolución a menos que pagues el plan 4K, sin importar qué tan veloz es tu conexión a Internet. Estos planes tienen un tope de conexiones simultáneas, así que considera eso antes de obtener un plan.

Precio por plan:

Plan básico SD de una pantalla con descarga en teléfono o Tablet: 24.90 soles

Plan estándar HD de dos pantallas con descarga en teléfono o Tablet: 34.90 soles

Plan Premium 4K de 4 pantallas con descarga en teléfono o Tablet: 44.90 soles

Precio Anual: No se menciona

Los precios de Spotify en Perú

Estos son los precios de Spotify en Perú | Fuente: Spotify

En el caso de Spotify, cuentan con una opción gratuita con publicidad y con limitaciones para la navegación entre canciones, discos y podcasts. Los planes premium no solo te permiten librarte de la publicidad, sino que también podrás escuchar música cuando no tengas conexión si la descargaste previamente – ojo, no son mp3 en tu disco interno, sino canciones protegidas dentro de la app – y aproveches tus playlists en el avión o el bus. Si eres usuario nuevo, tienes un mes gratuito de prueba.

Precio por plan:

Plan Individual: 18.90 soles al mes

Plan Duo – hasta dos cuentas independientes -: 24.90 soles al mes

Plan familiar – hasta seis cuentas independientes -: 29.90 soles al mes

Precio Anual: No se menciona

Los precios de Disney Plus en Perú

Disney Plus llega el 17 de noviembre | Fuente: RPP

A diferencia de Netflix no tiene paquetes distintos, sino que requiere un pago único para tener 4 equipos simultáneos y todo el contenido hasta en 4K. La aplicación estará disponible para descarga, pero si tienes un VPN podrás acceder con tu cuenta recién activada desde los Estados Unidos.

Precio por plan: 25.90 soles al mes

Precio Anual: 259.90 al mes – 220.90 soles por lanzamiento hasta el 16 de noviembre -

Los precios de YouTube Premium en Perú

Estos son los precios de YouTube en Perú | Fuente: YouTube

¿Se paga por YouTube? Pues sí, si quieres una emisión de contenidos PIP, libre de publicidad y acceso ilimitado a YouTube Music, que se añade a la suscripción. Además, puedes descargar tus videos favoritos para verlos offline durante un viaje largo tanto en la app oficial como en Kids y Music.

Precio por plan:

Membresía individual: 20.90 soles al mes

Membresía familiar – hasta seis cuentas para mayores de 13 años -: 31.90 soles al mes

Precio Anual: No se menciona

Los precios de Amazon Prime Video en Perú

Precios de Amazon Prime Video en Perú | Fuente: RPP

Amazon Prime es uno de esos servicios que te sorprenden. A pesar de no ser tan popular como Netflix, su catálogo es más nutrido y cuenta con pociones de compra dentro de la app.

Precio por plan: 16.90 soles al mes

Precio Anual: Puedes pagar el Amazon Prime de Estados Unidos y tendrás acceso a Prime Video con un pago de 119 dólares por año, además de los beneficios de Prime.

Los precios de HBO GO en Perú

Estos son los precios de HBO GO en PerúEstos son los precios de HBO GO en Perú | Fuente: RPP

HBO tiene una tradición bien ganada en contenidos, y su plataforma de streaming tiene todo lo que buscas – salvo excepciones como Masters of Sex – en series, documentales conciertos, películas y entretenimiento para adultos. En este caso, hay empresas de cable que ofrecen una suscripción añadida al plan mensual, y solo requieres tu usuario y contraseña para iniciar la aplicación. Todos los planes de HBO GO – HBO Now es solo para Estados Unidos - tienen un periodo de prueba de 7 días.

Precio por plan:

Plan mensual: 34.90 soles

Plan trimestral: 89.90 soles – 29.9 soles al mes

Plan anual: 294.90 – 24.59 soles al mes

Los precios de AppleTV+ en Perú

La mejor oferta para Apple TV+ es sacar Apple One | Fuente: RPP

AppleTV+ es un servicio por suscripción que te permite ver el contenido para la plataforma de usuarios de Apple con un costo mensual. Hasta el año pasado, por la compra de un iPhone o iPad, Apple ofrecía un año gratis de este sistema de series y películas originales, junto a su propuesta habitual de alquiler y compra de contenido. Este sistema solo está disponible en los equipos de la manzana y algunos modelos de TV de Samsung, LG, Vizio y Sony. El plan incluye 7 días de uso gratuito.

Precio por plan: 16.90 soles al mes

Precio Anual: No se menciona

Entonces ¿cuánto presupuesto debo manejar?

Como ves, debes armar tu propia propuesta de contenidos. Hemos repasado los sistemas más populares y, si quieres todos en el plan básico, deberás ver este resumen:

Pago al mes por todos los servicios con plan individual: 159 soles

Pago al mes por todos los servicios familiares: 201 soles

Ojo que no hemos incluido TIDAL, Blim, Qello, StarzTV y otros sistemas que comienzan a aparecer frecuentemente en las sugerencias. Sin embargo, nos da una hoja de ruta clara que el entretenimiento por Internet ha encontrado un modelo estable para que el negocio del streaming se mantenga.

¿Mi recomendación? Arma tus planes en base a la necesidad. Personalmente no requiero HBO GO desde que acabó Games of Thrones, y he decidido reducir la cantidad de pantallas por plan desde el inicio de la pandemia.

