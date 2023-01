Spotify puede ser descargado de su tienda de PC como si de otro juego se tratara. | Fuente: Epic Games

La Epic Games Store, la tienda de computadoras por donde se distribuyen juegos como Fortnite, ha añadido a su primera app ajena al rubro: Spotify.

Ahora, si buscas en el launcher, podrás encontrar la app de streaming musical para descargar gratuitamente en tu computadora, tal como si lo descargaras desde las tiendas como App Store, Play Store o directamente desde su web.

Un representante de Epic confirmó que ni Epic ni Spotify ganaron dinero con este acuerdo, y que Epic no obtendrá su recorte habitual del 12% de ninguna de las suscripciones de Spotify Premium. La colocación de Spotify en Epic Games Store no se trata de dinero, al menos no de ganancias inmediatas. Se trata de convertir Epic Games Store en una verdadera plataforma de aplicaciones, donde todo tipo de personas descargarán el ecosistema de Epic, poniéndolos en contacto con juegos y aplicaciones como Spotify.

La Epic Games Store mantiene 100 millones de usuarios, con números creciendo cada vez más gracias a sus juegos regalados que pueden marcar tendencia (como GTA V).

Sin embargo, en la hoja de ruta del servicio se ha afirmado que quiere no solo conformarse con juegos de PC, sino llegar a celulares y brindar apps de otras categorías.

Esta implementación llega en medio de su conflicto legal contra Apple, a quien los acusan de monopolistas en los iPhone, no permitiendo que crezcan otras tiendas que compitan contra la App Store y aprovechándose de grandes impuestos a los pequeños desarrolladores.

La inclusión de Spotify tampoco es ajena a este conflicto, ya que los creativos detrás de ella apoyaron a Epic Games y a Tim Sweeney, su CEO, y han creado una coalición contra los de Cupertino.

