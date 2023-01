Cortana es oficialmente descontinuada en iOS y Android. | Fuente: Microsoft

El apagón de Cortana se venía conociendo desde agosto del año pasado y ahora se hace oficial. Microsoft descontinuó su asistente virtual Cortana eliminando todo el soporte y la aplicación para dispositivos iOS y Android.

Microsoft apostó por Cortana para competir contra Siri o Alexa, asistentes personales basados en Inteligencia Artificial que pueden responder preguntas y completar pequeñas tareas.

La aplicación móvil de Cortana se lanzó en noviembre de 2018, pero nunca pudo ganarse una base de usuarios lo suficientemente grande como para que Microsoft considere su mantenimiento.

Cortana aún será usada de manera interna por Microsoft. | Fuente: Microsoft

Adiós, Cortana

El gigante tecnológico explica en su página de soporte que la aplicación móvil de Cortana ya no será compatible, además los recordatorios y las listas tampoco estarán disponibles. Sin embargo, esos datos aún se pueden acceder desde Cortana en Windows y se sincronizarán automáticamente con la aplicación Microsoft To Do, disponible en iOS y Android.

Pese a todo esto, Cortana no está completamente descartada. Microsoft aún le da valor en la inteligencia artificial conversacional y la compañía está tratando de reposicionar a Cortana como un asistente que puede mejorar las ofertas de Microsoft centradas en la empresa.

