Mira cómo crear un top nueve de tus mejores publicaciones en Instagram. | Fuente: Unsplash

La tendencia Top Nine de Instagram comenzó en 2016 como una herramienta simple para revisar sus publicaciones principales de la red social propiedad de Facebook. Sin embargo, esta herramienta Top Nine ya no se encontrará en 'topnine.co', ahora estará disponible en creatorkit.com/TopNine y en CreatorKit para iOS y Android.

Este cambio permite que los usuarios usen el editor CreatorKit para crear videos con sus publicaciones Top Nine 2020. Además, este cambio permite una mejor seguridad y privacidad, ya que muchas personas se hacían con el Top Nine de usuarios originales.

Crear tu top nueve de tus mejores publicaciones del año en Instagram con CreatorKit. | Fuente: CreatorKit

Cómo crear tu collage Top Nine

Solo debes dirigirte a la página de CreatorKit, ingresar tu nombre de usuario de Instagram y automáticamente se generará un collage con tus mejores nueve fotos y videos de Instagram.

En algunos casos, si la plataforma está muy concurrida, se le solicitará su correo electrónico para que no tengas que esperar mucho. El uso de esta plataforma es gratuito.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer