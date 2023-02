Hasta 10 millones de usuarios han sido estafados con esta app | Fuente: Martin Dimitrov | Fotógrafo: martin-dm

Las estafas a través de aplicaciones no son un tema nuevo, pero esto ya llega a un nuevo nivel. Millones de usuarios reportan la presencia de una aplicación dentro del Play Store, la tienda de aplicaciones de Google para Android, que promete la descarga veloz de actualizaciones para los teléfonos, pero termina siendo una estafa bastante común.

Esta falsa aplicación, que ya engañó a 10 millones de usuarios a nivel global, ha sido identificada por CSIS Security y se llama “Actualizaciones para Samsung”, y aun permanece en los repositorios de la tienda de Google.

Al instalar la aplicación, los usuarios podían acceder a una supuesta red comunitaria de usuarios, en donde se difundían noticias de la marca, trucos y tips, así como el rollout de updates de los equipos. Para acceder al proceso de actualización de OS, el usuario debía pagar una cuota anual de 34,99 dólares y así asegurar la nueva versión de Android para su teléfono.

A diferencia de un proceso legítimo en la plataforma de Google, en donde los “pagos dentro de aplicación” pasan por registros de la tienda y garantizan al usuario la devolución del dinero, el pago era realizado por tarjeta de crédito y por fuera de la app.

Los métodos para actualizaciones son uno de los procesos más eficaces para que delincuentes digitales accedan a nuestra información u obtengan los números de tarjetas de crédito. Siempre es importante contar con un antivirus al día, leer los comentarios en la Play Store, esperar la actualización oficial de la marca de tu teléfono y tener un poco de paciencia. Los procesos de flash o ROMs, si bien pueden ser aplicables, violan la garantía de tu dispositivo y podrían dejarlo inutilizable ante un mal proceso.

Samsung no cuenta con una aplicación alterna al método oficial de descarga, pues eso va contra los acuerdos de "Android by Google". Esta aplicación no tiene relación con la marca coreana, ni tampoco podrás exigir tu dinero de vuelta a los coreanos. Ten cuidado siempre.

