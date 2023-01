Disney+ ya está disponible en otras regiones desde 2019. | Fuente: Disney

La plataforma de streaming Disney+ está cada vez más cerca de su llegada a Latinoamérica. Contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y algunas producciones de Fox como Los Simpson estarán disponibles a partir del 17 de noviembre.

¿En qué dispositivos podrás verlo?

Televisores

Las principales marcas como Samsung (Tizen), LG (webOS) y Sony (Android TV) tendrán acceso a la app cuando se libere para la región.

Samsung especificó que los modelos Smart TV entre 2016 a 2020 de las categorías UHD, Crystal UHD, The Frame, QLED 4K y QLED 8K tendrán disponible Disney Plus en la Samsung App Store.

En el caso de LG, será necesario que el TV cuente con webOS 3.0 (2016).

Si no cuentas con un smart TV o tu versión es muy antigua y no es compatible con la app de Disney+, puedes acceder vía Chromecast, Roku o Apple TV. También podrás acceder desde tu consola PlayStation 4 o Xbox One.

Computadora

Simplemente podrás acceder desde tu navegador favorito.

iOS (iPhone)

Necesitas iOS 11 o posterior. Es decir, un iPhone SE o modelo posterior podrá correr Disney+ sin problemas. Para ver contenido en FULL HD necesitarás iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max o cualquiera de los nuevos iPhone 12.

La app se podrá descargar desde este enlace.

Android

Necesitas la versión 5.0 o superior. Esto significa que podrá correr en muchos celulares antiguos. Recuerda que tu experiencia con las calidades (HD y 4K) dependerá de la pantalla del celular.

Como referencia, puedes consultar esta lista de dispositivos con HDR 10 para la mejor experiencia en celular.

La app se podrá descargar desde este enlace.

Velocidad de Internet

Otro punto importante es tener una conexión estable para disfrutar Disney+ sin hipos.

La plataforma recomienda 5.0 Mbps para contenido en HD y 25.0 Mbps para 4K.

¿Cuánto costará?

Disney Plus ya adelantó los precios de su suscripción anual.

Argentina: 3.250 pesos.

Brasil: 237,90 reales.

Chile: 54.900 pesos.

Colombia: 203.900 pesos.

México: 1.359 pesos.

Perú: 220,90 soles.

Ecuador, Uruguay, Panamá y Costa Rica: 50,90 dólares.

