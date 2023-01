Medir la distancia social será posible con un nuevo filtro de Snapchat | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Jenna Day

Una nueva herramienta tecnológica llega en medio de esta pandemia de coronavirus. Dentro de las recomendaciones de entidades sanitarias para evitar el contagio de COVID-19, una de las mas fuertes es la “distancia social” de un metro y medio entre personas que comparten el mismo espacio físico en lugares públicos. Sin embargo, esta medida es algo ambigua porque casi nunca podemos medir con precisión la distancia correcta para mantenernos a salvo. Para eso, Snapchat ha desarrollado una solución inteligente.

En colaboración con la Organización Mundial de la Salud, Snap Inc. ha creado “My Social Distance” un nuevo filtro de realidad aumentada para medir de manera correcta esta área de cuidado. Al habilitar esta nueva función, un circulo aparece en la toma y nos ayuda a visualizar el espacio que las entidades de salud a nivel global recomiendan.

El otro servicio añadido a Snapchat es otro filtro con recomendaciones animadas acerca del lavado de manos, el aislamiento en casa y la prevención al tocarnos el rostro. Ambas herramientas, de acuerdo con Engadget, cuentan con vínculos a información complementaria trabajada por la OMS y distintas instituciones.

Cuando el círculo cambia de verde a rojo significa que la otra persona está muy cerca | Fuente: Engadget

Este nuevo filtro aun no llega de manera oficial, pero estará disponible desde la aplicación en unos días.

Además de estas nuevas implementaciones, Snapchat ha añadido varias herramientas en su aplicación oficial para ayudar a prevenir el contagio, tal como señalan en su sitio web:

Lanzamos herramientas creativas para que los Snapchatters puedan compartir buenas prácticas aprobadas por expertos con sus amigos y familiares; incluido un Filtro global con consejos para nuestra comunidad sobre cómo mantenerse a salvo. Esta información proviene de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y puedes obtener más información visitando los enlaces al sitio web.

Estamos trabajando en conjunto con la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para asegurarnos de que los Snapchatters tengan la información más actualizada de los propios expertos. La OMS y los CDC publican actualizaciones periódicas para los Snapchatters desde sus cuentas oficiales y hemos trabajado en conjunto con la OMS para desarrollar contenido personalizado y responder preguntas de nuestra comunidad.

Debido a la ansiedad y el estrés que está experimentando la gente, aceleramos el lanzamiento de una nueva función, Here For You, que muestra recursos de socios locales expertos cuando los Snapchatters realizan búsquedas relacionadas con ciertos temas, como salud mental, ansiedad, depresión, estrés, pensamientos suicidas, duelo y bullying. También añadimos una nueva sección que muestra contenido sobre la ansiedad relacionada con el COVID-19. Este contenido fue producido por la OMS, los CDC, el Ad Council y la Crisis Text Line.

Te ofrecemos contenido confiable. Nuestra plataforma de contenido, Descubre, se encuentra estrictamente controlada y trabajamos solamente con un grupo selecto de socios compuesto por algunas de las organizaciones de noticias más confiables de todo el mundo. Nuestras pautas prohíben que los Snapchatters y nuestros socios compartan contenido engañoso o que difunda información falsa de manera intencional y cause daño. Tampoco tenemos un centro de noticias en el que individuos o publicaciones no verificados puedan compartir información errónea.

Más de tres docenas de estos socios cubren constantemente noticias sobre el COVID-19, entre ellos, "StayTuned" de NBC News, The Washington Post, SkyNews, The Telegraph, Le Monde, VG, Brut India y Sabq.

Nuestro equipo de noticias propio también realiza coberturas con regularidad y actualiza constantemente la sección Descubre con consejos e información sobre el COVID-19, incluidas sesiones de preguntas y respuestas con expertos médicos.

Te sugerimos leer