El botón de pánico estará integrado en la app. | Fuente: iStock | Fotógrafo: AntonioGuillem

Como parte de una campaña de protección de sus usuarios, Tinder implementará un botón de pánico dentro de su aplicación para alertar a tus amigos o la policía acerca de una emergencia.

De acuerdo con el Wall Street Journal, la compañía desarrolladora de la app, Match, ha apostado por unirse con el servicio de ubicación y seguridad personal llamado Noonlight para incluir una alarma que informe a la policía en el caso de una agresión física, violanción o intento de secuestro.

Primero, el usuario tendrá que compartir su información en tiempo real con el servicio (Match afirma que no se utilizarán los datos para terceros). Luego de eso, todo funcionará por pasos: al pulsar el botón dentro del app, se te enviará un código a digitar. De no hacerlo, te enviará un mensaje de texto. Noonlight, si no vuelves a responder, te permitirá llamar a algún amigo. Si es que después de todo no contestas, el servicio te enviará policías al lugar donde te encuentres.

Todas las personas que quieran esta herramienta en sus perfiles tendrán una insignia. La compañía afirma que esto servirá como un elemento disuasorio para cualquier inescrupuloso en la plataforma.

Match es consciente de los casos de pulsación del botón por error, pero considera que "es un riesgo que hay que tomar para salvar algunas vidas".

Las medidas se implementarán en Tinder a finales de este mes de enero.

