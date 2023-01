Oracle es líder de innovaciones en la nube en EE. UU. y serían ellos quienes mantengan los datos de los usuarios norteamericanos. | Fuente: AFP | Fotógrafo: NICOLAS ASFOURI

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no aprobará el acuerdo entre Oracle y TikTok a menos que la empresa estadounidense de tecnología obtenga el control de la popular aplicación.

En una entrevista en Fox News, Trump dijo que no apoyaría el acuerdo si el propietario chino ByteDance retiene el control de TikTok. "ByteDance no tendrá nada que ver con eso, y si lo hacen, simplemente no lograremos el trato", dijo el presidente.

“Lo van a comprar”, dijo, refiriéndose a Oracle y Walmart. “Van a tener un control total sobre eso. Van a poseer la participación mayoritaria. Y si descubrimos que no tienen el control total, no vamos a aprobar el trato ".

Como se recuerda, los primeros reportes de esta “alianza estratégica” afirmaban que las operaciones de TikTok en EE. UU. se llevarían a cabo bajo una nueva división llamada TikTok Global. Sin embargo, la información aseguraba que ByteDance aún se quedaría con el 80% del control, con un 20% repartido entre las estadounidenses. Este lunes, Oracle afirmó lo contrario.

TikTok debe cerrar el trato y recibir el visto bueno de la Casa Blanca antes de este domingo 27 de septiembre, nueva fecha límite para su veto. Sin embargo, hay otro factor clave que puede determinar el éxito o el fracaso de estas negociaciones: el gobierno chino.

De acuerdo con Reuters, China piensa que ceder a la compra de las operaciones de TikTok sería visto como una señal de debilidad frente a las presiones de la administración Trump. Por lo mismo, endureció sus políticas de venta.

