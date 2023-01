Among Us conquista las descargas en el apartado de videojuegos de celulares en este último trimestre | Fuente: innersloth

El mercado de apps se sigue moviendo en base a las tendencias y preferencias. En los últimos tres meses, varios nombres nuevos aparecieron en las posiciones más importantes de los mercados de aplicaciones, y ahora un nuevo reporte nos da más detalles sobre las actuales preferencias de los usuarios en esta cuarentena.

El reciente reporte de Sensor Tower muestra un repunte interesante en las ganancias de, Play Store de Google y el App Store de Apple. En el caso de la tienda de Android, las ganancias ascendieron a 10,300 millones de dólares – un incremento del 33.8% -. Si miramos el App Store, creció menos en porcentaje – 31% - pero ganó más dinero que Google – 19 mil millones de dólares en el último trimestre -.

Este es el crecimiento de ambos mercados de apps | Fuente: Sensor Tower

En ambos casos, según menciona el informe, el crecimiento de la demanda es hasta tres veces mayor que en 2018 y 2019, dada la mayor cantidad de dispositivos y el mayor tiempo de conexión desde casa.

TikTok lidera las descargas a nivel general | Fuente: Sensor tower

Analizando las aplicaciones con mayor demanda, TikTok figura como el entorno en lograr más ingresos desde el App Store, mientras que Google One pasó a ser la aplicación que más dinero recauda en el Play Store. Sin embargo, la submarca de Bytedance ha logrado ponerse en la punta de los mercados de apps.

Reporte de los juegos con mayores ingresos en plataformas móviles | Fuente: Sensor tower

En el apartado de videojuegos pagados, Honor of Kings, PUBG Mobile, Pokémon GO, Roblox y Coin Master son los juegos con mayor recaudación en este último trimestre. Mientras los dos primeros acaparan la punta en el App Store, Coin Master supera a Pokémon GO en Android.

Among Us ha sido el juego más descargado este tercer cuarto del año | Fuente: Sensor Tower

Sin embargo, la figura central aquí es Among Us, el popular juego para detectar al impostor, que ha incrementado sus descargas hasta 13 veces más en ambos mercados, respecto al mismo período de 2019. Scribble Rider, Talking Tom Friends y Subway Surfers escoltan al popular juego en las listas generales.

