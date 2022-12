iOS representa uno de los sistemas con mayor número de jugadores registrados del juego. | Fuente: Fortnite

La batalla judicial entre Epic Games y Apple sigue en pie y tendrá grandes consecuencias sea cual sea la decisión final. Una de ellas, en el caso de que los de Cupertino obtengan el respaldo de la ley es que Fortnite será prohibido por un año de la App Store, la tienda de iPhone.

En la última presentación legal de Epic ante los tribunales, la compañía afirma que Apple le canceló su cuenta de desarrollador en su sistema y advierte que “negaremos su reaplicación al Programa de Desarrolladores de Apple durante al menos un año considerando la naturaleza de sus actos”.

La prohibición de un año significa que hay pocas posibilidades de que Fortnite regrese a la App Store antes de la conclusión de la audiencia judicial completa, que comienza a fines de este mes y podría durar hasta un año, a menos que la compañía obtenga una orden judicial preliminar presentó el viernes.

Este golpe es fortísimo para Epic ya que, según comentan, mantienen 116 millones de usuarios registrados en Fortnite desde Apple y ellos no podrán volver a actualizar o reinstalar el juego en sus sistemas si es que no se logra revertir la decisión. Hasta el momento, ya el 60% de ellos no ha vuelto a jugar.

El martes, Apple respondió, calificando la conducta de Epic de "deliberada, descarada e ilegal", y argumentando que toda la demanda "no es más que un desacuerdo básico sobre el dinero".

