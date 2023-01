El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo además que 'no se centra en Facebook'. | Fuente: Unsplash

Tim Cook, CEO de Apple, ha señalado nuevas razones para impedir que la compañía permita que los usuarios puedan descargar apps desde otros lugares más allá del App Store, como, por ejemplo, si permite Android.

En una amplia entrevista con The New York Times, Tim Cook señala que, pese a las esperanzas de miles de usuarios de poder descargar desde sitios externos o nuevas tiendas para iOS no se logrará debido a que “rompería el modelo de privacidad y seguridad del iPhone”.

Pero, además, también habló de sus grandes peleas.

Epic Games y Facebook

Por otra parte, Tim Cook asegura que Epic Games había seguido las reglas de la App Store durante mucho tiempo (30% de comisión por microtransacciones en Fortnite), pero decidió no seguir más las pautas que siguen todos los demás desarrolladores. Cook dice que Apple tiene "confianza" en su caso con el gigante de los juegos.

Donde se explayó más fue en el caso contra Facebook. Como se recuerda, la compañía de Mark Zuckerberg arremetió contra Apple por su función ATT o Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones, con el que las apps deberán pedir permiso a sus usuarios para rastrear sus movimientos, debido a que señala que las pequeñas empresas que dependen de anuncios personalizados, derivados del seguimiento, para mantenerse a flote.

‌Tim Cook‌ dice que no está de acuerdo con ese argumento, diciendo indirectamente que el punto de vista de Facebook es "endeble". Cook llama a la privacidad el "tema principal del siglo XXI", y agrega que, con el seguimiento, las empresas, como Facebook, pueden crear "un perfil completo de lo que estás pensando y haciendo".

Cuando se le preguntó cómo afectará la nueva función a la red social, Cook dice que no está "centrado en Facebook" y dice que Apple agrega nuevas herramientas y funciones cada año que mejoran y duplican la privacidad del usuario.

Finalmente, y como anticipándose a sus rumoreados lentes, Tim Cook señaló que la Realidad Aumentada es “críticamente importante” para el futuro de Apple.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer