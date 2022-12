La app solo está disponible en India. | Fuente: Google PlayStore

La polémica por el manejo de la crisis del nuevo coronavirus ha provocado un sentimiento de desconfianza hacia China y las apps del gigante asiático están sufriendo las consecuencias en India.

Una app llamada “Remove China Apps” lidera la lista de apps gratuitas más descargadas en India en la PlayStore de Google, informó Pocketnow. Como su nombre lo evidencia, básicamente busca las apps instaladas en el teléfono Android e indica cuáles tienen procedencia china, además de brindar un acceso rápido para desinstalarlas.

En el caso de no encontrar apps chinas, felicita al usuario: “Congratulation [sic] You are Awesome. China App Found in your system”.

Por supuesto esto puede generar preocupación al incitar la xenofobia, aunque la aplicación asegure no hacerlo.

“Esta aplicación se está desarrollando con fines educativos solo para identificar el país de origen de una determinada aplicación, no promovemos ni forzamos a las personas a desinstalar ninguna de las aplicaciones”.

“Remove China Apps” además no libra a los usuarios de las apps preinstaladas, que pueden presentar cuestionamientos en el manejo de datos, como pasó con Xiaomi y su navegador web.

Los usuarios de Android en India han adoptado marcas chinas con Xiaomi como el líder de mercado. Vivo, Realme y Oppo también tienen una gran cuota de mercado. Samsung es el único de los fabricantes tradicionales que se mantiene vigente en el segundo mercado móvil más grande del mundo.

