La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso este martes la remoción de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro del equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto.

En una entrevista exclusiva con RPP Noticias, Zoraida Ávalos calificó de un "hecho de suma gravedad" la reunión que mantuvieron las fiscales Sánchez y Castro con Martín Vizcarra, cuando era presidente de la República, en el año 2018.

"Este es un hecho grave y en realidad en resguardo de la persecución eficiente de esta investigación histórica para el país como es Los Cuellos Blancos del Puerto mi despacho ha tomado la decisión de apartarlas a ambas del Equipo Especial, esta decisión se va a materializar posiblemente mañana con la resolución", dijo.

"Nadie es indispensable"

Zoraida Ávalos indicó que por el momento su despacho se encargará de caso mientras se decide quiénes reemplazarán a las fiscales Sánchez y Castro. Además, destacó que "nadie es indispensable en el cargo".

"Comprenderán que de un día para el otro no se puede elegir, tenemos que elegir muy bien lo antes posible, pero no de un día para otro, pero la decisión ya está tomada", afirmó.

"Se presta a conjeturas"

La Fiscal de la Nación señaló que recién tomó conocimiento de la reunión de las fiscales con el expresidente Vizcarra a raíz de una entrevista de Sandra Castro en RPP. "Si me hubiera enterado hace tiempo que hubiera denunciado estos hechos", agregó.

"De alguna manera se presta a conjeturas, solamente le digo que no olvidemos que esos audios fueron inventados, esas colaboraciones eficaces tampoco son inventadas, hay que tomar con mesura esto, pero sí merece una investigación y merece que las fiscales salgan del equipo", dijo en relación a las consecuencias sobre el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Afirmación "temeraria"

Zoraida Ávalos rechazó mantener una amistad con las fiscales Castro, Sánchez o con el expresidente Vizcarra y aseguró que esto forma parte de una "leyenda que han tejido".

"Esa afirmación es falsa, la rechazo, es falsa y temeraria además, no tengo amistad con Sandra Castro como tampoco la tengo con Rocío, no tengo amistad con el presidente de la República como se ha dicho, no hay una sola prueba que grafique eso", manifestó.

El lunes la fiscal Castro, reveló en RPP que se reunió en 2018 con el entonces presidente Martín Vizcarra y la fiscal a cargo de la investigación a 'Los cuellos blancos del puerto', Rocío Sánchez, para pedir "ayuda" y "protección" debido a que "había una gran mafia".

El candidato al Congreso de la República y exmandatario confirmó la reunión con las fiscales y precisó que fue para solicitar medidas de protección. "Me dijeron que temían por su integridad", afirmó en Ampliación de Noticias.

"Entrevistas ADN": El expresidente negó que haya recibido información sobre el caso Los Cuellos Blancos del Puerto de la fiscal Sandra Castro. Vizcarra insistió en su versión de que participó en la etapa experimental de la vacuna de SINOPHARM.

