La periodista ratificó su denuncia por acoso sexual. | Fuente: RPP Noticias

La periodista María del Pilar Rivera decidió revelar su identidad para ratificar la denuncia que presentó hace un año contra el excongresista Yohny Lescano por presunto acoso sexual y cuestionar, además, la demora de la Fiscalía en este caso que motivó la suspensión del Parlamento del entonces legislador de Acción Popular.

"Yo quiero mostrar quién soy realmente para que el señor Lescano no vuelva a decir que es una denuncia sin rostro, para que se atreva a decirme en la cara que yo estoy mintiendo, que él nunca escribió nada. Me cansé de ser la clave 001. No quiero que la injusticia prevalezca en esto. No quiero que este caso se cierre y no se haga justicia", señaló.

Hace un año, el 1 de marzo del 2019 exactamente, Rivera hizo una denuncia anónima contra el excongresista por violencia contra la mujer. Según su acusación, Lescano le envió mensajes con contenido sexual como parte de una conversación entre ambos, pese a que el exlegislador atribuyó esto a su personal de seguridad.

"Estoy harta, ha sido un año difícil para mí. Ha sido un año en el que he recibido acoso, ataques por mi contextura. (Frases como) 'agradezca que alguien me acosa', que soy una mentirosa y otras cosas en las redes sociales. Me han dicho tantas cosas que ya me siento valiente para denunciar. Vivimos en una sociedad tan machista...", mencionó.

Rivera comentó que nunca trabajó con Lescano ni fue amigo de él. Según recordó, conoció al excongresista cuando trabajaba en un medio de comunicación y acudió a este lugar para una entrevista. En ese momento, reconoce que se acercó a él para pedirle una donación para una fundación en la que colaboraba.

Tras esto, dijo que mantuvo una relación "periodista-fuente", hasta que el exlegislador le respondió durante una madrugada. Rivera recordó que, luego de responderle, Lescano comenzó a enviarle frases con contenido sexual. Días después, el exlegislador se desculpó, según relató la periodista.

"Ha pasado un año. ¿Cómo tendría que haber acabo yo para que agilicen todos estos trámites? ¿Golpeada, abusada? Soy la primera mujer que se atrevió a denunciar a un tipo como él, como Lescano. Quiero dejar en claro que no tengo absolutamente nada que ver con el Apra o el fujimorismo", anotó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Entrevista completa a la periodista que denunció acoso sexual de Yonhy Lescano. | Fuente: RPP Noticias

