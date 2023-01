El exparlamentario aseguró que se le difamó. | Fuente: Andina

El Ministerio Público archivó de forma definitiva la denuncia presentada contra el excongresista Yonhy Lescano por presunto acoso sexual y agresiones psicológica a una periodista.

Así lo confirmó el propio exlegislador a través de su cuenta de Facebook, donde compartió parte de la decisión fiscal en la que declaran “no ha lugar” la formalización de la denuncia penal en su contra.

“Se probó con siete peritajes que el WhatsApp es falso y que se me difamó. En esta persecución cobarde participaron el fujiaprismo y algunos topos”, sostuvo el exparlamentario de Acción Popular.

Lescano también adelantó que luego de la decisión que lleva la firma del fiscal adjunto provincial Henry de la Cruz, iniciará las acciones legales correspondientes.

El caso data de marzo de 2019, cuando Lescano fue denunciado por el presunto delito de acoso sexual en agravio de la periodista María del Pilar Rivera, quien presentó una serie de mensajes por WhatsApp que presuntamente el excongresista le envió.

Esta situación llevó al pleno del disuelto Congreso a suspender en abril de 2019 a Lescano por 120 días. Desde entonces, la periodista mantuvo en reserva su identidad; sin embargo, el último 3 de marzo decidió salir públicamente a reiterar la denuncia.

En declaraciones a RPP Noticias, María del Pilar Rivera cuestionó la demora de la Fiscalía en su caso y reiteró su pedido de justicia.

“Quiero mostrar quién soy realmente para que el señor Lescano no vuelva a decir que es una denuncia sin rostro, para que se atreva a decirme en la cara que yo estoy mintiendo, que él nunca escribió nada. Me cansé de ser la clave 001. No quiero que la injusticia prevalezca en esto. No quiero que este caso se cierre y no se haga justicia", señaló.

