El Poder Judicial decidió suspender hasta el viernes 6 a las 11:00 a.m. la audiencia de evaluación de prisión preventiva contra el ex gobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon, y del ex gerente general del Proyecto Especial Olmos, Pablo Salazar Torres.

Esto como parte de las investigaciones por la presunta licitación irregular de Proyecto Olmos a la empresa brasileña Odebrecht.

La jueza María Álvarez Camacho decidió atender la solicitud de la defensa legal de los investigados para reprogramar la audiencia debido a la falta de tiempo así poder estudiar los elementos de convicción en los folios entregados por la Fiscalía.

Además, la titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria solicitó al Equipo Especial Lava Jato individualizar los elementos de convicción contra Yehude Simon y Pablo Salazar, tal como lo solicitaron sus abogados.

Yehude Simon y Pablo Salazar Torres fueron detenidos el 24 de febrero por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos agravado. Actualmente se encuentran con detención preliminar a pedido de la Fiscalía.

De acuerdo al exrepresentante de la Odebrecht en Perú, Jorge Barata, hubo una entrega de 300,000 dólares para la campaña regional de Yehude Simon el 2006.

