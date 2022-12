Yehude Simon fue detenido este lunes en su vivienda de Surco. | Fuente: Diviac

Yehude Simon, ex primer ministro, fue detenido este lunes. El pedido fue realizado por el fiscal José Domingo Pérez quien además está realizando un allanamiento en su vivienda junto con miembros de la DIVIAC en Surco. El Poder Judicial dispuso la detención preliminar por un plazo máximo de 10 días.

Simon fue detenido por el proyecto los Olmos durante su gestión en Lambayeque. Como se recuerda, el exgobernador regional negó haber recibido dinero de la constructora Odebrecht, tal y como Jorge Barata había declarado ante la justicia.

Según reveló IDL-Reporteros, el ex número uno de la constructora en el Perú, indicó que había realizado aportes ilegales por US$ 300,000 para la campaña que realizó Simon en 2006 para ser reelegido como gobernador regional de Lambayeque.

Ante ello, el exprimer ministro negó dichas afirmaciones. “No he recibido un centavo de Odebrecht. A Dios gracias, la Contraloría General de la República en el caso del Proyecto Olmos, no encontró ninguna evidencia para una acusación penal, civil o administrativa, por lo tanto, descarto actos de corrupción con respecto a Olmos en mi gestión (…) Yo nunca pedí una encuesta, nosotros teníamos la de ganar por la buena gestión que estábamos haciendo”, dijo en Nada Está Dicho de RPP.

Simon también sostuvo que el monto que mencionó Barata a los fiscales era demasiado elevado como para que lo hubieran gastado en el financiamiento de su campaña. Agregó que ellos entregaron el reporte de lo invertido durante ese proceso a la ONPE y no hubo ninguna observación.

