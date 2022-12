Simon es investigado por recibir dinero ilegal de Odebrecht. | Fuente: Diviac

Yehude Simon, ex gobernador regional de Lambayeque, fue detenido este lunes luego de que el Poder Judicial accediera al pedido del fiscal José Domingo Pérez. El ex primer ministro es investigado por supuestamente haber recibido dinero de Odebrecht.

RPP Noticias tuvo acceso a las imágenes del momento en el que agentes de la DIVIAC y la Fiscalía detienen a Simon en el interior de su vivenda, ubicada en el distrito de Surco. En la grabación, se observa a Simon sentado en su mesa de comedor observando los documentos de la investigacion.

Según el documento con la orden de detención, dispuesta por la jueza María Álvarez, este también alcanza a Pablo Enrique Salazar, hombre de máxima confianza de Yehude Simon. En enero, Jorge Barata indicó a la justicia que había entregado US$300 mil para su campaña reeleccionista del 2006.

Domingo Pérez, en declaraciones a la prensa, precisó que existen “elementos bastante graves” en la investigación y que la medida se dio de acuerdo a lo declarado por el ex número uno de la constructora en el Perú.

"Toda esta información se ha completado con lo que proporcionó el colaborador eficaz Jorge Barata en la última sesión que se tuvo en Curitiba, Brasil. Lo que ha permitido sostener este requerimiento de detención y allanamiento", indicó.

El ex primer ministro negó lo declarado por Barata. “No he recibido un centavo de Odebrecht. A Dios gracias, la Contraloría General de la República en el caso del Proyecto Olmos, no encontró ninguna evidencia para una acusación penal, civil o administrativa, por lo tanto, descarto actos de corrupción con respecto a Olmos en mi gestión (…) Yo nunca pedí una encuesta, nosotros teníamos la de ganar por la buena gestión que estábamos haciendo”, dijo en Nada Está Dicho de RPP.

